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陳怡君涉詐助理費、收賄 起訴7人

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

民進黨籍台北市議員陳怡君（左）涉詐領助理費昨遭起訴，移審後法院裁定繼續羈押。記者李隆揆／攝影
民進黨籍台北市議員陳怡君（左）涉詐領助理費昨遭起訴，移審後法院裁定繼續羈押。記者李隆揆／攝影

民進黨籍台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐領助理費案，士林地檢署查出二人另收取「顧問費」替建商關說，涉不違背職務收賄罪；檢方認定全案不法所得逾四五五萬元，昨偵結依貪汙、洗錢、偽造文書等罪嫌起訴陳等七人。士林地方法院昨裁定二人繼續收押禁見。

檢調調查，陳怡君二○一八年當上市議員，二○二○年找好友張惠霖擔任公費助理及辦公室主任，後續找陳的弟媳洪于涵、表哥賀璽及表姊張家蓉合作，藉三人身分證件、金融帳戶，偽造三人簽名搭配不實助理事項文書，向北市議會詐領助理費三八四萬八五六八元。

得手後由張惠霖透過朱姓友人金融帳戶轉匯款或領出現金，支付住處租金及買賣股票，藉此洗錢規避查緝。

檢調清查相關金流及通訊軟體對話紀錄後，意外查出品嘉建設公司負責人胡偉良、高明義二○二三年八月至二○二五年二月間，每月匯出「顧問費」三萬九千餘元至賀璽帳戶共七十萬五八九四元，該款項實際上由張惠霖提領使用。

檢調查出，品嘉公司有建案在台北市大同區，需辦理建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可及用電許可等，胡、高二人知悉陳、張二人可以市議員辦公室名義協調、辦理現場會勘等，逐月匯款延攬張惠霖擔任顧問，實際上由張在市府局處面前扮建案「門神」。

檢方認定，陳怡君、張惠霖、洪于涵、賀璽、張家蓉涉嫌公務員利用職務機會詐財、使公務員登載不實公文書等罪；陳、張另涉偽造署押、洗錢罪，另與建商胡、高二人分別涉嫌不違背職務收受、交付賄賂罪及洗錢罪，偵結起訴。

陳、張二人昨移審士院，對於檢方起訴犯行坦認，陳稱起初是因中山區服務處快付不出房租，才會想詐領助理費，與建商互動包含辦理會勘、要求建案審核加速等，「其實沒收錢也是會做這樣的選民服務」，一開始沒警覺有對價關係，「後來知道有對價，也覺得議員會勘不該收錢，我錯了，我認罪，對不起」。

陳怡君 收賄

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