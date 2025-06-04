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公園監視器畫質差成治安黑洞 新北議員籲汰換

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北市議員陳世軒指，新莊區黃城公園今年3月發生孩童遭陌生人攻擊事件，家屬申請調閱監視器畫面，卻因畫質模糊與設備斷訊，難還原案發過程，形同失去追查利器。記者張策／攝影
新北市議員陳世軒指，新莊區黃城公園今年3月發生孩童遭陌生人攻擊事件，家屬申請調閱監視器畫面，卻因畫質模糊與設備斷訊，難還原案發過程，形同失去追查利器。記者張策／攝影

新北新莊黃城公園今年3月有孩童遭陌生人攻擊，因監視器畫質模糊難還原案發過程。新北各公園去年累計發生222件刑案，主要樣態為傷害、竊盜、毒品及賭博，民代促市府應盡速編列預算，全面汰換年久失修的老舊設備，提升解析度與系統穩定性。

新北市景觀處說明，各區公園是否設置監視器由區公所主導採購，依據「新北市治安監視錄影系統設置管理要點」，治安用監視器應由警察局統一規畫設置，應考量公共安全與人民權益間的平衡。

新北大小公園多，板橋區公所表示，該區57處公園內有23處設有監視器，主要監控公廁出入口。新店區公所對設監視器持保留態度，認為公園為開放性空間，設監視器恐引發隱私疑慮。

議員陳世軒指出，目前新莊區僅33%的公園裝有監視器，多數設備老舊，不少監視器運作故障，形同「監控黑洞」亟待改善。陳要求市府應盡速編列預算，汰換畫質模糊、年久失修的老舊設備，提升解析度與系統穩定性，同時擴增監視器點位，優先強化治安風險高的公園區域。

市議員劉美芳主張，公園監視器應兼顧治安防護與市民隱私，守護治安、尊重隱私並重，優先在兒童常活動的區域、公廁出入口、偏僻角落及曾發生治安事件的地點布建監視器，同時避開住家陽台、商家門前等私領域可見範圍，減少民眾被監視的不安感。

新北市刑事警察大隊表示，去年新北各公園內發生刑案共222件，主要類型為傷害、竊盜、毒品及賭博，破案率近8成，與2023年件數相比有下降，對於公園環境安全，警方將結合社區巡守隊加強巡邏密度，結合社區警政，提升見警率。

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