曾砲轟王浩宇忘恩負義！作家陸之駿女兒酒駕 人行道騎機車被逮

已故馬來西亞籍專欄作家陸之駿的女兒，前天酒後在台北市將共享機車騎上人行道，被警方攔下依公共危險罪移送。記者李奕昕／翻攝

已故馬來西亞籍專欄作家陸之駿的女兒，曾在父親過世時上網炮轟桃園市前議員王浩宇忘恩負義，登上媒體版面；前天她酒後在台北市將共享機車騎上人行道，被警方攔下查出酒測值每公升0.54毫克，逮捕依公共危險罪移送。

警方調查，前天凌晨5時許，27歲陸姓女子騎共享機車在北市忠孝東路4段人行道行駛，員警巡經發現違規，上前攔查聞到她身上飄散濃厚酒味，要求接受呼氣酒精測試，測出吐氣酒精濃度0.54，逮捕帶回大安警分局敦化南路派出所，詢後移送。

陸之駿2021年8月接種高端疫苗隔天猝逝，他女兒在臉書貼文批評王浩宇，指兩家人關係親密，王忘恩負義，「一炷香都沒給我爸上過」，未致電給她，也沒參加告別式，還利用父親的人脈選舉；王回應，不是事實，持續表達關心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康