影／無照酒駕停路中！警拍車窗叫駕駛 他受驚一路自撞影片曝光

吳姓男子上月底無照酒醉開車回家，不勝酒力睡著，車大喇喇停在大馬路上，民眾見狀報警，消防隊趕抵拍打車窗，吳男受驚，轎車一路衝向前，最終自撞中央分隔島，吳男一度拒絕酒測，經檢察官許可採血檢驗，酒測值每公升0.77毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦，無照部分製單舉發。

松山警方5月31日早上9點多獲報，南京東路與復興北路口有車輛停在路上，趕抵發現駕駛吳男（22歲）貪睡在駕駛座上，警、消拍打車窗關心他狀況，他驚醒後疑似突然打D檔又未踩煞車，一路滑行自撞中央分隔島。

警、消追上前示意要求停車，沒想到吳男不配合，還繼續趴睡在駕駛方向盤上，吳男開車門後渾身酒氣，拒絕員警酒測，警方立刻搜集事證，報請檢察官核發血液鑑定書許可書，事後送至醫院採血。

吳男經檢測血液內酒精濃度161.5 mg/dl，換算約呼氣濃度0.77mg/l，明顯超標，警方事後查驗駕照發現，吳男沒有駕照，警詢後除了依公共危險罪移送法辦，無照部分也製單告發。

吳姓男子酒醉將車停在大馬路上，清醒後直直撞中央分隔島。記者翁至成／翻攝

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