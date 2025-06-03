影／台南3死車禍...家屬質疑「為閃狗沒減速」 檢相驗確認死因

台南市後壁區昨晚發生一起嚴重死亡車禍，2輛轎車行經後壁區竹新里時，不明原因對撞，造成2車共3人死亡；楊姓死者家屬質疑，另一方陳姓女子恐是為閃避流浪犬才偏移車道對撞，且感覺完全沒有煞車。檢方相驗後，確認3人死因均是創傷性血胸、創傷性休克死亡。

據了解，57歲陳姓女子為南投人，平時擔任化妝品銷售，昨晚駕駛白色豐田休旅車，沿後壁區南80線由西往東方向行駛，在行經竹新里南80線1.6公里昭安宮靠近竹圍後橋處時，現場有一段彎道，與家住嘉義水上的63歲全姓女居家照服員駕駛日產轎車對撞。

全女車內還有家住台南鹽水的63歲楊姓男乘客，兩車撞擊後，車頭嚴重凹陷變形，零件散落在馬路上，3人均受困車內，可見當時車速造成撞擊力道猛烈；消防人員10時許獲報趕抵現場，檢視全女與楊男都有明顯外傷，全女四肢幾乎全部骨折、楊男頭部則有嚴重創傷。

消防人員利用器材破壞車體，將2人救出後，當場都失去呼吸心跳，經實施心肺復甦術，分別送往柳營奇美醫院、嘉義長庚醫院搶救，凌晨仍宣告不治；陳女雖無明顯外傷，但恐因當下受到巨大衝擊力道，救出後也無生命跡象，緊急送往衛福部新營醫院搶救，凌晨也回天乏術。

據了解，車禍事發地點屬於過彎後直線道路，且昨晚台南各地都有明顯雨勢，行車視線相對不佳，天雨路滑；這起車禍事故釀成3人死亡，全案白河警方下午報請台南地檢署檢察官相驗，檢方、法醫在新營福園會同3名死者家屬進行相驗。

全女家屬指出，事發當時她應是結束居家服務，正在返家的路上，沒想到卻發生意外，家屬並不認識車內的楊男；楊男家屬也不清楚為何楊會在全女車內，不過根據警方調閱的畫面，楊男家屬認為，另一方陳女恐是為閃避流浪犬才偏移車道對撞，且感覺完全沒有煞車。