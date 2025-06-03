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為攔查毒駕殉職...所長女兒畫「天使爸爸」 警察節前夕訴思念

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月30日深夜因攔查涉嫌毒駕的陳姓女子慘遭衝撞、拖行殉職，警政署長張榮興今前往土城分局慰問劉員遺眷，其大女兒為紀念父親手繪一張「天使爸爸」塗鴉，讓在場人士無不動容。圖／土城警分局提供
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月30日深夜因攔查涉嫌毒駕的陳姓女子慘遭衝撞、拖行殉職，警政署長張榮興今前往土城分局慰問劉員遺眷，其大女兒為紀念父親手繪一張「天使爸爸」塗鴉，讓在場人士無不動容。圖／土城警分局提供

新北土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月30日深夜，因攔查涉嫌毒駕的陳姓女子，慘遭陳女衝撞、拖行而殉職，今天警政署長張榮興在6月15日警察節前夕，專程前往土城分局慰問劉宗鑫遺眷，而他的大女兒為紀念父親手繪的一張「天使爸爸」塗鴉，讓在場人士無不動容。

涉嫌毒駕的肇事陳女已在今年2月底，由新北地檢署依殺人、妨害公眾往來、不能安全駕駛等罪起訴，將全案交由國民法官審理。而英勇殉職的劉宗鑫，事後獲追晉為二線三星的組長。

今天張榮興在新北市警局長廖訓誠、土城分局長陳建龍陪同下，親切慰問問候劉故組長遺孀和兩名5歲、2歲幼女及組長父親，並致送慰問金，表示警察就像一個大家庭，警政署定當警察同仁最強大的後盾，絕對不會忘記劉故組長的英勇犧牲。

而劉故組長深愛畫畫的5歲長女「小芸」，平常就喜歡用畫筆記錄生活，當母親告訴小芸下來馬上就是警察節，「是屬於天使爸爸的日子，他在天上一定很快樂」，小芸也立刻拿起畫筆畫出一張祝天使爸爸、張爺爺、廖伯伯「警察節快樂」的卡片，率真的塗鴉讓人為之感動泛淚。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月30日深夜因攔查涉嫌毒駕的陳姓女子慘遭衝撞、拖行殉職，警政署長張榮興今前往土城分局慰問劉員遺眷，其大女兒為紀念父親手繪一張「天使爸爸」塗鴉，讓在場人士無不動容。圖／土城警分局提供
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月30日深夜因攔查涉嫌毒駕的陳姓女子慘遭衝撞、拖行殉職，警政署長張榮興今前往土城分局慰問劉員遺眷，其大女兒為紀念父親手繪一張「天使爸爸」塗鴉，讓在場人士無不動容。圖／土城警分局提供

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