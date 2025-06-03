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影／水裡露出1條腿「疑浮屍」...民眾急報案 警消一看全笑了
新北市三芝區今天下大雨，下午有民眾報案指稱八連溪疑有浮屍，腿卡在石頭縫中。警方和消防局隨即派員前往查看，結果令人啼笑皆非，水裡只有1件俗稱青蛙裝的防水衣，1隻褲腳連著雨鞋被滾滾溪水充滿，像是抬腿露出水面。
北海岸地區約從上午9時許開始下雨直到午後沒停，三芝區八連溪水量充沛。下午3時49分左右，有民眾路過櫻花水車園區旁中正路三段，看見埔頭橋下溪床中央的大石堆間水面，露出1條腿，嚇得趕緊報案。
警方和消防隊均出動前往查看，「那條腿」在大水沖刷之下不斷左右擺動，乍看之下很像溺水的人在掙扎，但若頭臉沒入水中，不可能持掙扎這麼久。
消防隊員著裝涉水靠近一看，水底石縫只有1件青蛙裝，沒有人，因為溪水灌進其中1隻末端連著雨鞋的褲腳，被誤以為有人落水，虛驚一場。
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