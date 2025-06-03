半夜出門不知去向...父見定位「竟在海裡」 女子家人悲痛認屍

高雄許姓女子出門未歸，家人四處尋找她去處，以手機定位，竟發現在西子灣海域，向高雄港警察總隊求助。警、消及海巡單位在岸邊發現許女鞋子，今天凌晨尋獲許女，但已經死亡。

據了解，許姓女子（28歲）昨晚出門不知去向，父親擔心她的安危，開手機定位她的去處，竟發現定位位置竟在西子灣附近海域，許父趕緊向警方求救。

高雄港警在西子灣海岸尋找許女下落，在海堤旁發現1雙女用鞋子，經許父指認是女兒的鞋子，警、消立即駕警艇在附近海域搜尋，直到今天凌晨2時30分，在西子灣觀景平台前水域找到落水的女子，但發現女子已經死亡，無明顯外傷。

許父經警方通知，到海岸指認，確認死者是女兒，家人不禁哭泣。警方已報請檢察官相驗死因。

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