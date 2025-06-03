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三總護理師遭攻擊 院方：強烈譴責醫療暴力

中央社／ 台北3日電

三軍總醫院發生醫療暴力事件，護理師疑似遭病患用電視遙控器重擊，院方表示，強烈譴責醫療暴力，對受傷護理人員啟動關懷機制及相關法律協助。

三軍總醫院今天接受媒體聯訪說明，這起醫護人員遭遇暴力事件，是發生在血管內外科加護病房，有一名患者在1日到院，雖然醫護人員有告知個案需住院治療，但病患不願意配合，一直想要出院的病人情緒激動，無法控制自己。受傷護理師出現焦慮、恐懼等情緒，目前休假中。

三軍總醫院新聞稿指出，針對醫療暴力案件給予強烈譴責，對此事件深表不捨與痛心，醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，也危害其餘病患的就醫權益，再次表達對醫療暴力零容忍。

另外，三總表示，針對受傷護理人員啟動關懷機制及相關法律協助，呼籲社會大眾建立正確的就醫認知，共同為醫事人員安全努力。

醫療暴力 護理師 法律

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