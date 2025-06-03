影／又是酒駕！桃園男暴衝「撞成廢鐵」 「引擎噴出車外」影片曝光

桃園市39歲陳姓男子昨凌晨駕車行經蘆竹區南竹路三段，疑車速過快失控自撞護欄，整輛車撞成廢鐵，一旁電桿也斷成2截，誇張的是整顆引擎竟噴出在路上。警方獲報到場發現陳男濃濃酒味，酒測值高達1.05mg/Ｌ，當場依現行犯逮捕，全案依公共危險罪移送偵辦。

桃園市蘆竹區南竹路三段32號前今凌晨1時3分許發生一起酒駕自撞事故，一輛由陳姓男子駕駛的自小客車，行經該路段時疑似車速過快失控，不慎撞擊路旁電桿，現場鐵灰色的MINI COOPER車頭撞爛，擋風玻璃碎裂，安全氣囊也爆開，誇張的是車體2顆輪胎消失之外，引擎竟從引擎室噴飛出來在地，整輛車宛如廢鐵，路邊電桿也斷成兩截，可見撞擊力道之大。