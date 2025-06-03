最危險休息站「3年13件車禍」 匝道標線改善中

國道1號楊梅休息站，曾被稱為最危險休息站，高公局近期深夜施工，將進入休息站的右車道稍向右偏移，以擴大槽化區範圍，讓小型車路徑比現在更為遠離實體分隔島，降低擦撞混凝土護欄機率。記者翁唯真／攝影

國道1號楊梅休息站，曾被稱為最危險休息站，因啟用至今3年，已有13件事故，今年1月25日還曾發生電動車撞匝道分隔島起火重大事故，4人罹難，高公局事後有增設牌面提醒及警示，不過上周又出現酒駕衝撞事故。高公局近期深夜施工，將進入休息站的右車道稍向右偏移，以擴大槽化區範圍，讓小型車路徑比現在更為遠離實體分隔島，降低擦撞混凝土護欄機率。

楊梅休息站位於國道1號五楊高架道路南下端點71k+400處，興建緣起是考量國1五楊高架沿線近60公里，未設置服務區可停靠休息、如廁，因此利用原本楊梅收費站舊址腹地改建休息站。當時由交通部高速公路局斥資3億元打造，2021年12月25日啟用，號稱是國道1號高架專用的首座休息站。

不過，楊梅休息站啟用以來，包含撞到匝道分隔島及休息站內車禍至少13件，外界屢質疑道路設計不良，4死火燒車事故後，高公局先前立警示牌、增設標線，但3月27日晚上1名33歲黃姓男子駕駛BMW休旅車行經五楊高架欲轉進楊梅休息站時，疑分心先擦撞分隔島護欄後，又失控連撞休息站內的7輛車，黃男輕傷送醫。

上周端午連假5月30日凌晨，31歲的魏姓男子酒駕並開啟輔助駕駛，自撞分隔島再撞擊護欄後停下，所幸未受傷。經警方分析，2022至2025年4月的車禍，大多為未注意車前或操作不當、分心駕駛等。

近期辦理「楊梅休息站」路面刨鋪及交通改善作業，昨起至6月5日及6月9至12日夜間10時至次日上午6時，封閉管制「五楊高架進入楊梅休息站道路」交通管制，請用路人由高架道路直接匯入國道1號主線續行。

高公局表示，高架楊梅休息站進口匝道，近護欄槽化線調整，將調整小型車進站右車道稍向右偏移，以擴大槽化區範圍，並在槽化線及雙白線上設置黃色交通桿，使行經此處小型車較現況遠離實體分隔島，以降低小型車擦撞混凝土護欄機率。