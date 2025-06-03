又見醫療暴力…住院翁失控痛揍3名護理師 三總說話了

醫療暴力頻傳，三軍總醫院本月1日發生老翁失控毆打3名護理師，不僅受傷且心生畏懼，被迫中斷執行醫療行為，已經赴內湖警分局文德派出所報案。醫院發出聲明，對此事件深表不捨與痛心並給予強烈譴責，醫療暴力零容忍，另針對受傷護理人員也啟動關懷機制及相關法律協助。

受傷的護理師在Threads貼文表示，1日晚間9點在加護病房遭一名72歲心肌梗塞病患攻擊，該名患者因為心肌梗塞住進加護病房，意識清醒且無家屬陪同。住院期間因躁動欲拔除身上醫療管路遭到制止，突情緒激動拿起電視遙控器攻擊3名護理師，造成擦挫傷，後來報案處理。

三軍總醫院發言人王蓓蒂表示，醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，更危害其他病患的就醫權益，再次表達醫療暴力零容忍。目前醫院已經啟動關懷機制及相關法律協助，目前3位護理師都休假中，已安排心理諮商師進行慰問、情緒輔導，並提供必要的支持與資源。

「我們一定會把病患照顧好，但希望也予以相等的尊重。」王蓓蒂強調，可以理解患者的不舒服，但醫療人員非常辛苦，若還要處於醫療暴力的陰影下，恐影響到其他人的就醫權益。她強調，醫院不會拒絕民眾就醫，但是醫療暴力零容忍，希望就醫時務必尊重醫療專業處置，互相包容體諒。