清水童窗簾繩纏繞意外 男童生命跡象穩定仍在加護病房

台中市清水區1名2歲男童疑遭窗簾繩纏繞，目前仍在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片。

台中市清水區1名2歲男童昨天在家玩耍時，疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，台中市社會局介入後表示，據男童的奶奶表示，她原本在房間陪男童玩耍，為了泡牛奶暫時離開，回來發現男童站在箱子上，脖子纏繞著窗簾拉繩，她立即解開拉繩、抱下男童並報案送醫。

由於2歲施姓男童當場已陷入昏迷，台中市消防局下午4點26分送往梧棲童綜合醫院，經過搶救後男童已恢復意識，經積極搶救後昏迷指數恢復到5分，目前正在加護病房觀察，仍再進行腦波等相關檢查中。

針對2歲男童疑遭窗簾繩纏繞1案，台中市社會局呼籲家中若有幼童，居家應避免使用有繩索的窗簾；或是安裝拉繩固定器；床、桌椅、櫃子、書架最好遠離窗簾，避免兒童攀爬造成意外。至於男童奶奶有無涉及違反兒少權法，將進一步釐清。