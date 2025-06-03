快訊

雨彈襲來！19縣市「暴雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

三大法人再賣超11.7億元 百億護盤主力不是外資

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

清水童窗簾繩纏繞意外 男童生命跡象穩定仍在加護病房

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市清水區1名2歲男童疑遭窗簾繩纏繞，目前仍在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片。
台中市清水區1名2歲男童疑遭窗簾繩纏繞，目前仍在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片。

台中市清水區1名2歲男童昨天在家玩耍時，疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，台中市社會局介入後表示，據男童的奶奶表示，她原本在房間陪男童玩耍，為了泡牛奶暫時離開，回來發現男童站在箱子上，脖子纏繞著窗簾拉繩，她立即解開拉繩、抱下男童並報案送醫。

由於2歲施姓男童當場已陷入昏迷，台中市消防局下午4點26分送往梧棲童綜合醫院，經過搶救後男童已恢復意識，經積極搶救後昏迷指數恢復到5分，目前正在加護病房觀察，仍再進行腦波等相關檢查中。

針對2歲男童疑遭窗簾繩纏繞1案，台中市社會局呼籲家中若有幼童，居家應避免使用有繩索的窗簾；或是安裝拉繩固定器；床、桌椅、櫃子、書架最好遠離窗簾，避免兒童攀爬造成意外。至於男童奶奶有無涉及違反兒少權法，將進一步釐清。

意識 奶奶 台中市 加護病房

延伸閱讀

三總傳醫療暴力！住院老翁被控拿電視遙控器重擊 3護理師受傷提告

清水男童自家遭窗簾綁繩勒脖 院方：目前幸已恢復意識

台中2歲男童疑被「窗簾繩勒脖」 昏迷送醫急救中

北市追撞釀8傷 無照肇事78歲老董加護病房轉普通病房

相關新聞

影／迎面有來車 超傻眼！國5首件88歲老翁無照逆向 釀3車撞擊

國道5號今天中午發生一名88歲老翁逆向把車子開上國道，當時行駛在南向29.6公里主線的紅色自小客車驚見「前方怎麼有一輛車...

影／休旅車開輔助駕駛衝撞國5工程緩撞車 畫面曝光這下賠慘了

開車使用輔助駕駛，真的要小心。國5羅東至宜蘭北上路段昨天下午發生休旅車疑似開啟輔駕，未留意前方正進行清掃的工程緩撞車，高...

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

上月19日余姓老翁駕車衝撞人群，導致3死12傷，肇事家屬至今未致歉。今老翁在三峽的靈堂曝光，靈堂前花籃輓詞包括德望永昭、...

北市民宅驚傳2死命案 兄弟檔陳屍客廳⋯門窗遭封死

北市中山區錦州街某民宅昨天傳出惡臭，消防隊破門後驚見2遺體陳屍客廳，警方立刻封鎖現場調查，釐清死者是家中大哥和三弟，現場...

影／台中清晨傳死亡車禍 疑變換車道釀擦撞71歲翁重傷不治

台中市南區今上午發生1起死亡車禍，游姓男子和同向的71歲杜姓老翁2人騎機車途中，疑似變換車道距離過近發生擦撞，雙方均連人...

桃園男酒駕暴撞護爛 酒測值1.05 「整顆引擎」衝出車外

桃園市39歲陳姓男子昨凌晨駕車行經蘆竹區南竹路三段，疑車速過快失控自撞護欄，整輛車撞成廢鐵，一旁電桿也斷成2截，誇張的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。