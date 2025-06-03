影／迎面有來車 超傻眼！國5首件88歲老翁無照逆向 釀3車撞擊

國道5號今天中午發生一名88歲老翁逆向把車子開上國道，當時行駛在南向29.6公里主線的紅色自小客車驚見「前方怎麼有一輛車迎面開過來」，嚇到緊急煞車，但紅車後方的白車輛閃避不及，撞上紅車車尾，紅車再撞老翁的逆向車，車序整個大亂。

國九大隊初步了解，黃姓老翁不但逆向行駛國道，還無照駕駛，老翁幾年前因為肇事遭到吊銷駕照，竟還無照開車到處趴趴走。警方將依無照駕駛及國道逆向行駛開罰，並依違反刑法公共危險，函送地檢署偵辦，這同時也是國5首次出現如此高齡的逆向行駛肇禍，讓網友直呼「誇張」。

根據警方調查，88歲無照的黃姓老翁駕駛黑色自小客車欲往南，返回羅東鎮住家，不明原因從國5頭城段的宜4線出口匝道處，逆向開上高速公路後看到2輛小貨車，老翁閃過貨車瞬間嚇到，就把車輛停在內外側的中間車道線。

此時，行駛在主線上的紅色自小客車驚見前方怎麼有一輛車，來不及閃避，因緊急煞車遭到後方白色自小客車撞擊後車尾，紅車再推撞逆向的黑色自小客車前車頭，造成3車事故。

車禍事故造成白色自小客車的副駕乘客因安全氣囊爆開，耳鳴暈眩身體不適，送往礁溪杏和醫院就醫，3輛車的駕駛酒測值均為零。。