台南歸仁知名黑輪攤爆衝突 男子疑情緒失控砸湯碗餐盤
台南歸仁在地一間知名黑輪攤在端午連假期間發生一起打架事件，一名男子與家人在用餐時疑發生口角，男子情緒失控下卻朝鄰桌怒丟湯碗餐盤，引發鄰桌客人不滿，甚至爆發肢體衝突，警方獲報到場處理後，雙方當事人目前未提出傷害等告訴，警方將進一步調查後將依法究辦。
據悉，該衝突事件發生在5月31日下午5點多，一名男子與媽媽及姊姊外出用餐品嘗黑輪，孰料過程中疑有口語爭吵，男子突情緒失控將盤中食物朝隔壁桌丟擲，引發鄰桌客人不滿，進而爆發肢體衝突，男子的媽媽攔都攔不住，場面相當失控，其他客人也趕緊報案。
歸仁警方獲報趕抵現場處理，目前雙方當事人尚未提出傷害等告訴，警分仍將在調查後依法究辦；警方呼籲，民眾若在外遭遇他人不理性行為時，請保持冷靜並理性溝通，同時可撥打110報案，會立即派員到場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言