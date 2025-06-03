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台南歸仁知名黑輪攤爆衝突 男子疑情緒失控砸湯碗餐盤

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南歸仁在地一間知名黑輪攤在端午連假期間發生一起打架事件，一名男子與家人在用餐時疑發生口角，男子情緒失控下卻朝鄰桌怒丟湯碗餐盤，引發鄰桌客人不滿，甚至爆發肢體衝突，警方獲報到場處理後，雙方當事人目前未提出傷害等告訴，警方將進一步調查後將依法究辦。

據悉，該衝突事件發生在5月31日下午5點多，一名男子與媽媽及姊姊外出用餐品嘗黑輪，孰料過程中疑有口語爭吵，男子突情緒失控將盤中食物朝隔壁桌丟擲，引發鄰桌客人不滿，進而爆發肢體衝突，男子的媽媽攔都攔不住，場面相當失控，其他客人也趕緊報案。

歸仁警方獲報趕抵現場處理，目前雙方當事人尚未提出傷害等告訴，警分仍將在調查後依法究辦；警方呼籲，民眾若在外遭遇他人不理性行為時，請保持冷靜並理性溝通，同時可撥打110報案，會立即派員到場處理。

台南歸仁在地一間知名黑輪攤在端午連假期間發生一起打架事件，一名男子與家人在用餐時疑發生口角，男子卻突情緒失控朝鄰桌怒丟湯碗餐盤，引發鄰桌客人不滿，甚至爆發肢體衝突，歸仁警方獲報到場處理後，雙方當事人目前未提出傷害等告訴，但警方將進一步調查後將依法究辦。記者萬于甄／翻攝
台南歸仁在地一間知名黑輪攤在端午連假期間發生一起打架事件，一名男子與家人在用餐時疑發生口角，男子卻突情緒失控朝鄰桌怒丟湯碗餐盤，引發鄰桌客人不滿，甚至爆發肢體衝突，歸仁警方獲報到場處理後，雙方當事人目前未提出傷害等告訴，但警方將進一步調查後將依法究辦。記者萬于甄／翻攝

衝突 失控

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