台南歸仁知名黑輪攤爆衝突 男子疑情緒失控砸湯碗餐盤

台南歸仁在地一間知名黑輪攤在端午連假期間發生一起打架事件，一名男子與家人在用餐時疑發生口角，男子情緒失控下卻朝鄰桌怒丟湯碗餐盤，引發鄰桌客人不滿，甚至爆發肢體衝突，警方獲報到場處理後，雙方當事人目前未提出傷害等告訴，警方將進一步調查後將依法究辦。

據悉，該衝突事件發生在5月31日下午5點多，一名男子與媽媽及姊姊外出用餐品嘗黑輪，孰料過程中疑有口語爭吵，男子突情緒失控將盤中食物朝隔壁桌丟擲，引發鄰桌客人不滿，進而爆發肢體衝突，男子的媽媽攔都攔不住，場面相當失控，其他客人也趕緊報案。