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中科院退休老人騎車跌倒無助 平鎮暖警背他走百米回家

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中科院退休75歲邱姓獨居老人今天清晨騎腳踏車外出，行經平鎮區龍南路76巷不慎跌倒路旁，年邁無法起身，無助坐在原地待援，平鎮警方巡邏發現開車協助返家，又因住家巷口太小，警車無法進入，警員李盈璋二話不說，蹲下背負邱走100公尺回家，並通報社會局和里長關懷，老人「足感心」。

平鎮警方指出，邱姓中科院退休老人住在平鎮區龍南路一巷內獨居生活，年邁行動不便，鄰里和朋友有時前往關懷，邱清晨獨自騎腳踏車外出，騎了1、200公尺體力不濟，在龍南路76巷前跌倒，邱姓老人跌仾路旁，年紀大無法起身，只好獨坐路旁等待救援。

龍岡所警員李盈璋、鄧澤霖巡邏經過，看見姓老人獨坐路旁上前關心發現無法起身，邱無明顯外傷亦無送醫、無需送醫，卻因邱的住處巷口太窄，警車進不去，李盈璋當即背負邱姓老人一步一步返家，警方通報社會局和里長關懷。兩人開車載邱回家，

平鎮東社里長陳武平表示，邱姓老人退休獨居生活，常有朋友探望與小酌，警方通知邱騎腳踏車跌倒，他前往邱家探視關懷未遇，未來他也會透過鄰里協助，關懷老人生活 。

中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供
中科院退休老人騎腳踏車倒路旁無法起身，龍潭員警將老人背負走百米回家為民服務，讓老人感動。圖／警方提供

腳踏車 獨居老人 朋友

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