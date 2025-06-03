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影／休旅車開輔助駕駛衝撞國5工程緩撞車 畫面曝光這下賠慘了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

開車使用輔助駕駛，真的要小心。國5羅東至宜蘭北上路段昨天下午發生休旅車疑似開啟輔駕，未留意前方正進行清掃的工程緩撞車，高速衝撞下，導致緩撞車結構扭曲變形，無法維修只能整組更換需120萬元，休旅車駕駛不但人受傷，還要負擔賠償。

昨天下午2時30分許，48歲楊姓女子開著白色休旅車，載41歲楊男行駛國5北上，疑似開啟輔助駕駛，在行經44公里內側車道時，撞上正進行清掃作業的工程緩撞車，整輛休旅車反彈後向右偏移，橫在內側車道，車上兩人飽受驚嚇，額頭擦傷送醫。

國9大隊勤務指揮中心派遣巡邏車、通報救護車及交維車輛前往處理；經查，白色休旅車未注意車前狀況，衝撞緩撞車肇事，詢問駕駛開啟自動駕駛模式，酒測值零。

這起車禍不但造成休旅車頭全毀，緩撞車的結構也扭曲變形，無法修理必須整組更換，至少需要120萬元，工務單位將向肇事者追償。

頭城工務段在端午連假後執行國5車道清掃，工務段表示，過去國5高速公路的宜蘭緩撞車被撞案例較少，西部地區居多，使用輔助駕駛容易因為距離或速差等因素，影響辨識能力，民眾不要過度依賴，若使用也應隨時注意前方動態及路況，保持安全距離。

白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供
白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供
白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供
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白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供
白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供
白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供
白色休旅車行駛國5時開啟輔助駕駛，疑似未留意前方狀況，高速衝撞工程緩撞車，造成車毀人傷，還要負擔至少120萬元的緩衝車賠償責任。圖／民眾提供

輔助駕駛 車道 休旅車

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