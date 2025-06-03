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男子車衝落阿里山公路15米深溪谷亡 擇日解剖確認死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義阿里山公路36.4公里處，昨天下午有輛自小貨車墜落15米深溪谷，嘉義縣警、消據報派員前往救援，於深溪谷發現變形車輛及男子，但男子已沒有生命跡象，今天檢警相驗，由於未能確認死因擇於本月6日解剖。

檢警調查，昨天下午1點多，接獲民眾報案在嘉義縣番路鄉台18線36.4公里處，疑有輛車衝出路旁邊坡掉落溪谷，現場還有輪胎滑行痕跡，警、消人員下切至深約15米溪谷，車輛因翻落擠壓變形，有名男子載沈載浮在車後，已不幸身亡；從現場道路外草地有車胎痕跡及散落物等研判車輛沿阿里山公路往觸口方向下山行駛，衝出路外再掉落溪谷，經聯絡家屬確認死者為年約47歲駕駛陳姓男子。

今天上午檢警相驗，死者頭部有撕裂傷，但沒有明顯骨折，被發現時泡在水裡，為確認死因，擇於本月6日上午解剖鑑定死因。

昨天有輛車掉落阿里山公路深約15米溪谷，車輛翻覆擠壓成廢鐵，男子被發現時已沒有生命跡象。圖／翻攝畫面
昨天有輛車掉落阿里山公路深約15米溪谷，車輛翻覆擠壓成廢鐵，男子被發現時已沒有生命跡象。圖／翻攝畫面
昨天下午有輛車掉落阿里山公路深約15米溪谷，車輛翻覆擠壓成廢鐵，男子被發現時已沒有生命跡象。圖／翻攝畫面
昨天下午有輛車掉落阿里山公路深約15米溪谷，車輛翻覆擠壓成廢鐵，男子被發現時已沒有生命跡象。圖／翻攝畫面

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