獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

上月19日余姓老翁駕車衝撞人群，導致3死12傷，肇事家屬至今未致歉。今老翁在三峽的靈堂曝光，靈堂前花籃輓詞包括德望永昭、德業長昭等，有北大特區居民痛批，老翁撞死3人以外，家屬也不道歉，有何品德可言。

在余姓老翁靈堂現場，親屬親送輓聯花籃，表達對老翁追思。其中兄弟妹花籃輓詞「德望永昭」，詞意表達對老翁一生德行與聲望的高度敬仰，期盼先人的美名得以永遠流傳。

老翁兩兒中，其一花籃是「德業長昭」，緬懷父親在品德與事業上的成就，祝願其精神長存人間、世代傳頌。另名兒子則是「永遠勝利」輓詞。

北大特區居民表示，老翁撞死3人還有12人受傷，至今家屬躲起來不敢面對被害者，肇事者造成多個家庭難以彌補傷痛，家屬不道歉讓被害家屬痛上加痛。