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國1小客車突冒烈火駕駛急逃 整輛燒成廢鐵

桃園電子報／ 桃園電子報

一名50歲的陳姓男子昨(2)日晚間21時44分許獨自駕駛小客車，行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，所幸陳男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，警消獲報後立即前往救援並協助撲滅火勢，現場於23時3分完全排除，全線恢復通車，車流回堵約1公里，詳細的起火原因仍待火調科進一步鑑識。

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所幸陳男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。圖：讀者提供

國道警方說明，昨日晚間接獲通報，國1五楊高架道南向66.8公里幼獅路段，有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消也迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。

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陳男發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。圖：讀者提供

國道警方也呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1小客車突冒烈火駕駛急逃 整輛燒成廢鐵

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