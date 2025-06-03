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北市民宅驚傳2死命案 兄弟檔陳屍客廳⋯門窗遭封死

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山區錦州街某民宅昨天傳出惡臭，消防隊破門後驚見2遺體陳屍客廳，警方立刻封鎖現場調查，釐清死者是家中大哥和三弟，現場有木炭燒過的痕跡，初步勘查門窗都被膠帶封死，無外力介入，詳細死因尚待檢察官相驗釐清。

警方昨天早上10點多獲報，中山區錦州街某民宅有異味，由於現場應門無人回應，又鄰居透露久久沒看到死者，認定有異破門查看，一看大驚，2人陳屍客廳，一人坐在客廳沙發，另一人倒臥在地。

警方釐清得知，一人是71歲林姓大哥，另一人是63歲林姓三弟，2人同住屋內，員警聯繫死者家屬，生活在外的二哥到場表示，大哥是瘖啞人士，長年由弟弟照顧，而房子是母親遺留給2人的財產，難過不解「怎麼會發生這種事」。

據了解，警方在現場發現木炭燒過的痕跡，懷疑因此發生憾事，詳細死因尚待檢察官相驗後釐清。

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中山分局外觀照。圖／聯合報系資料照片
中山分局外觀照。圖／聯合報系資料照片

難過 鄰居 檢察官

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