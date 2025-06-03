影／機車踏板上愛犬突墜車 騎士乘客摔成一團驚險畫面曝

新北市1名男子前晚騎機車行經永和區保平路時，疑因放在腳踏板上的小狗跌出車外，導致騎士重心不穩摔車，所幸騎士乘客與小狗皆無大礙。永和警呼籲騎機車載運寵物應注意安全，若造成交通危險或他人受傷，將面臨罰鍰、民事賠償及刑事責任。

有網友在臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心 PO出一段行車記錄器，畫面中1名男子騎機車後座載著乘客，腳踏板上放著1隻小狗，行經永和區保平路時，放置在腳踏板上的小狗突然跌出車外，導致機車重心不穩當場摔車。

小狗摔出車外後疑受到驚嚇飛竄至路邊，騎士及後座乘客摔倒後趕緊起身將小狗帶回安撫。永和警網巡發現後調閱監視器，經查看確認騎士、乘客及小狗皆未受傷，而騎士在現場停留約10分鐘後逕自駛離。