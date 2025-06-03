快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

聽新聞
0:00 / 0:00

影／機車踏板上愛犬突墜車 騎士乘客摔成一團驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名男子前晚騎機車行經永和區保平路時，疑因放在腳踏板上的小狗跌出車外，導致騎士重心不穩摔車，所幸騎士乘客與小狗皆無大礙。永和警呼籲騎機車載運寵物應注意安全，若造成交通危險或他人受傷，將面臨罰鍰、民事賠償及刑事責任。

有網友在臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心 PO出一段行車記錄器，畫面中1名男子騎機車後座載著乘客，腳踏板上放著1隻小狗，行經永和區保平路時，放置在腳踏板上的小狗突然跌出車外，導致機車重心不穩當場摔車。

小狗摔出車外後疑受到驚嚇飛竄至路邊，騎士及後座乘客摔倒後趕緊起身將小狗帶回安撫。永和警網巡發現後調閱監視器，經查看確認騎士、乘客及小狗皆未受傷，而騎士在現場停留約10分鐘後逕自駛離。

永和警方指出，依道路交通管理處罰條例第84條：疏縱或牽繫畜、禽、寵物在道路奔走，妨害交通者，處300元以上600元以下罰款，若因寵物掉落造成他人受傷或財物損失，飼主需負擔民事賠償責任，若寵物掉落造成他人受傷，且飼主疏於注意或有過失，可能會涉及刑法第284條過失傷害罪。呼籲民眾騎機車附載寵物應使用箱籠或做好防護措施以策安全。

機車腳踏板上小狗突跌出車外。圖／擷取自臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心
機車腳踏板上小狗突跌出車外。圖／擷取自臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心
男子騎機車腳踏板上放置小狗。圖／擷取自臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心
男子騎機車腳踏板上放置小狗。圖／擷取自臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心
機車腳踏板上小狗突跌出車外導致摔車，小狗受到驚嚇竄到路旁。圖／擷取自臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心
機車腳踏板上小狗突跌出車外導致摔車，小狗受到驚嚇竄到路旁。圖／擷取自臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心

永和 寵物

延伸閱讀

高雄再傳死亡車禍！機車撞單車…騎士摔車撞安全島喪命

觀眾目睹機車特技表演者摔車受傷 后里馬場：全團節目不受影響

不知後方騎士摔車 新竹女開離被控肇逃...這原因判無罪

左轉與對向2機車猛撞...永和7旬翁噴飛 頭部重創送醫亡

相關新聞

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

上月19日余姓老翁駕車衝撞人群，導致3死12傷，肇事家屬至今未致歉。今老翁在三峽的靈堂曝光，靈堂前花籃輓詞包括德望永昭、...

北市民宅驚傳2死命案 兄弟檔陳屍客廳⋯門窗遭封死

北市中山區錦州街某民宅昨天傳出惡臭，消防隊破門後驚見2遺體陳屍客廳，警方立刻封鎖現場調查，釐清死者是家中大哥和三弟，現場...

影／台中清晨傳死亡車禍 疑變換車道釀擦撞71歲翁重傷不治

台中市南區今上午發生1起死亡車禍，游姓男子和同向的71歲杜姓老翁2人騎機車途中，疑似變換車道距離過近發生擦撞，雙方均連人...

國1小客車突冒烈火駕駛急逃 整輛燒成廢鐵

一名50歲的陳姓男子昨(2)日晚間21時44分許獨自駕駛小客車，行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，所幸陳男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，警消獲報後立即前往救援並協助撲滅火勢，現場於23時3分完全排除，全線恢復通車，車流回堵約1公里

男子車衝落阿里山公路15米深溪谷亡 擇日解剖確認死因

嘉義縣阿里山公路36.4公里處，昨天下午有輛自小貨車墜落15米深溪谷，嘉義縣警、消據報派員前往救援，於深溪谷發現變形車輛...

影／機車踏板上愛犬突墜車 騎士乘客摔成一團驚險畫面曝

新北市1名男子前晚騎機車行經永和區保平路時，疑因放在腳踏板上的小狗跌出車外，導致騎士重心不穩摔車，所幸騎士乘客與小狗皆無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。