聽新聞
0:00 / 0:00
影／機車踏板上愛犬突墜車 騎士乘客摔成一團驚險畫面曝
新北市1名男子前晚騎機車行經永和區保平路時，疑因放在腳踏板上的小狗跌出車外，導致騎士重心不穩摔車，所幸騎士乘客與小狗皆無大礙。永和警呼籲騎機車載運寵物應注意安全，若造成交通危險或他人受傷，將面臨罰鍰、民事賠償及刑事責任。
有網友在臉書社團八卦村─行車紀錄器影片上傳中心 PO出一段行車記錄器，畫面中1名男子騎機車後座載著乘客，腳踏板上放著1隻小狗，行經永和區保平路時，放置在腳踏板上的小狗突然跌出車外，導致機車重心不穩當場摔車。
小狗摔出車外後疑受到驚嚇飛竄至路邊，騎士及後座乘客摔倒後趕緊起身將小狗帶回安撫。永和警網巡發現後調閱監視器，經查看確認騎士、乘客及小狗皆未受傷，而騎士在現場停留約10分鐘後逕自駛離。
永和警方指出，依道路交通管理處罰條例第84條：疏縱或牽繫畜、禽、寵物在道路奔走，妨害交通者，處300元以上600元以下罰款，若因寵物掉落造成他人受傷或財物損失，飼主需負擔民事賠償責任，若寵物掉落造成他人受傷，且飼主疏於注意或有過失，可能會涉及刑法第284條過失傷害罪。呼籲民眾騎機車附載寵物應使用箱籠或做好防護措施以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言