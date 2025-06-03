新莊男喝高粱酒駕上路追撞前車 乘客出面頂替均遭訴

新北市新莊區一名鄭姓貨車司機，今年4月13日深夜在住處飲用高粱酒後，隔天睡醒後，酒意未退便開車上路，結果在泰山區新北大道6段追撞停等紅燈的前車，不料卻是由同車王姓友人出面頂替，新北地檢署將鄭男、王男分別依刑法公共危險及頂替罪起訴。

起訴指出，鄭男事故前一晚，自深夜11點起在住處飲用酒精濃度相當高的高粱酒，直到14日0時許。14日下午13時，鄭男睡醒後，開車載王男一同上路，才出門沒多久，便因仍有酒意，不慎追撞前車。

當警方到場，王男出面自稱自駕駛人，並以駕駛人身分接受酒測。直到員警查看車輛行車紀錄器，才發現真正駕駛人是鄭男，重新要求鄭男進行酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.63毫克，鄭、王2人見狀只好坦承酒駕和頂替犯行。