快訊

鼻酸！台東「天空之鏡」溺水少年尋獲遺體 家境清寒曾想輟學工作

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

竹市消防首度輪值國際救援 特搜隊全面演練應變

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防局特搜隊去年取得國家搜救能力分級認證，首次將輪值辦理我國「國際人道救援任務」；消防局說，目前已實施動員演練，並規畫6月中旬與新竹馬偕紀念醫院共同舉辦大量傷病患聯合搶救演練，提升特搜人員在災害發生時的集結效率與搶救作業熟悉度，確保未來執行國際救援任務時，能迅速整隊出勤，發揮最大救援效能。

市府指出，竹市特種搜救隊通過國家搜救隊能力分級認證，是全國少數具備高規格應變能力的精銳救災團隊之一，足以承擔國際人道救援任務。當國際間發生重大災難時，具備即刻出動、跨國援助的能力。

消防局說明，為因應即將展開的首次國際人道救援輪值，日前已實施動員演練。此次演練模擬接獲消防署國際災情通報後，立即啟動通報程序，通知消防局特種搜救人員於限定時間內完成集合、整裝、裝備檢查及出勤準備等作業。整體演練全程比照真實情境進行，著重行動效率與程序精確性，藉此提升應變速度與團隊合作默契，充分驗證竹市特種搜救隊平日訓練的紮實成果與實戰能力。

消防局指出，身為我國特搜支援系統一環，竹市特種搜救隊不僅肩負國內重大災害應變任務，更肩負代表國家參與國際人道救援的責任。透過此次動員測試演練，將有助於全面檢視集結通報、裝備整備及出勤效率，確保在災害發生時能迅速動員、有效應對，堅守救援第一線，展現專業救援團隊的即戰力與使命感。

新竹市消防局特搜隊去年取得國家搜救能力分級認證，首次將輪值辦理我國「國際人道救援任務」，目前已實施動員演練。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局特搜隊去年取得國家搜救能力分級認證，首次將輪值辦理我國「國際人道救援任務」，目前已實施動員演練。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局特搜隊去年取得國家搜救能力分級認證，首次將輪值辦理我國「國際人道救援任務」，目前已實施動員演練。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局特搜隊去年取得國家搜救能力分級認證，首次將輪值辦理我國「國際人道救援任務」，目前已實施動員演練。圖／新竹市消防局提供

新竹 團隊

延伸閱讀

影／關渡橋上發現男用背包 消防出動船艇搜索

竹市停七停車場民眾苦等啟用日 市府：年底開始營運

企業回饋社會補強消防救護資源 捐贈台南消防局救護車

義大利修女趙秀容辭世 6月6日竹市北大教堂辦殯葬彌撒

相關新聞

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

上月19日余姓老翁駕車衝撞人群，導致3死12傷，肇事家屬至今未致歉。今老翁在三峽的靈堂曝光，靈堂前花籃輓詞包括德望永昭、...

北市民宅驚傳2死命案 兄弟檔陳屍客廳⋯門窗遭封死

北市中山區錦州街某民宅昨天傳出惡臭，消防隊破門後驚見2遺體陳屍客廳，警方立刻封鎖現場調查，釐清死者是家中大哥和三弟，現場...

影／台中清晨傳死亡車禍 疑變換車道釀擦撞71歲翁重傷不治

台中市南區今上午發生1起死亡車禍，游姓男子和同向的71歲杜姓老翁2人騎機車途中，疑似變換車道距離過近發生擦撞，雙方均連人...

國1小客車突冒烈火駕駛急逃 整輛燒成廢鐵

一名50歲的陳姓男子昨(2)日晚間21時44分許獨自駕駛小客車，行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，所幸陳男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，警消獲報後立即前往救援並協助撲滅火勢，現場於23時3分完全排除，全線恢復通車，車流回堵約1公里

男子車衝落阿里山公路15米深溪谷亡 擇日解剖確認死因

嘉義縣阿里山公路36.4公里處，昨天下午有輛自小貨車墜落15米深溪谷，嘉義縣警、消據報派員前往救援，於深溪谷發現變形車輛...

影／機車踏板上愛犬突墜車 騎士乘客摔成一團驚險畫面曝

新北市1名男子前晚騎機車行經永和區保平路時，疑因放在腳踏板上的小狗跌出車外，導致騎士重心不穩摔車，所幸騎士乘客與小狗皆無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。