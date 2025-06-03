竹市消防首度輪值國際救援 特搜隊全面演練應變

新竹市消防局特搜隊去年取得國家搜救能力分級認證，首次將輪值辦理我國「國際人道救援任務」；消防局說，目前已實施動員演練，並規畫6月中旬與新竹馬偕紀念醫院共同舉辦大量傷病患聯合搶救演練，提升特搜人員在災害發生時的集結效率與搶救作業熟悉度，確保未來執行國際救援任務時，能迅速整隊出勤，發揮最大救援效能。

市府指出，竹市特種搜救隊通過國家搜救隊能力分級認證，是全國少數具備高規格應變能力的精銳救災團隊之一，足以承擔國際人道救援任務。當國際間發生重大災難時，具備即刻出動、跨國援助的能力。

消防局說明，為因應即將展開的首次國際人道救援輪值，日前已實施動員演練。此次演練模擬接獲消防署國際災情通報後，立即啟動通報程序，通知消防局特種搜救人員於限定時間內完成集合、整裝、裝備檢查及出勤準備等作業。整體演練全程比照真實情境進行，著重行動效率與程序精確性，藉此提升應變速度與團隊合作默契，充分驗證竹市特種搜救隊平日訓練的紮實成果與實戰能力。