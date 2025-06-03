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三總傳醫療暴力！住院老翁被控拿電視遙控器重擊 3護理師受傷提告
台北市內湖區三軍總醫院傳出醫療暴力事件，一名72歲老翁因心肌梗塞住進加護病房，疑因躁動欲拔除身上醫療管路遭到制止，前天涉嫌徒手及持電視遙控器攻擊，造成3名護理師擦挫傷，警方受理報案，將通知老翁到案說明，依醫療法、傷害及毀損罪偵辦。
警方調查，一名72歲老翁因心肌梗塞就醫住進加護病房，被控在前天晚間9時許，躁動欲拔除身上醫療管路被護理師制止時，徒手及持電視遙控器攻擊，造成3名女護理師多處擦挫傷，其中1人眼鏡損壞，老翁最終被壓制；3人稱心生畏懼，被迫中斷執行醫療行為，昨凌晨0時許赴內湖警分局文德派出所報案。
提告的護理師在Threads貼文表示，本月1日在加護病房遭一名72歲心肌梗塞病患攻擊，導致3名護理師受傷，病患在心導管檢查後被安置於加護病房，因意識清醒且無家屬陪同，護理人員在病患入病室時已告知「加護病房不能下床」，並進行相關衛教。
貼文表示，約兩小時後，病患試圖下床，護理人員多次勸導無效，發生激烈衝突，病患用電視遙控器重擊護理師，造成其中一名護理師眼鏡破損及面部受傷，另一名護理師因防衛遭抓傷和肌肉拉傷，經13名同仁協助才控制病患。
貼文指出，受傷的護理師前往急診就醫，醫院保全人員到達為時已晚，病患家屬未對護理人員表達歉意，要求辦理出院；此事對受害護理人員身心健康造成嚴重影響，出現焦慮、恐懼等情緒，因身體傷害影響工作能力，2日向病患提告。
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