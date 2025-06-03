鼻酸！台東「天空之鏡」溺水少年尋獲遺體 家境清寒曾想輟學工作
台東縣陳姓高職生昨與弟弟前往都歷海灘戲水，昨天傍晚溺水失蹤，家人今早在沙灘張掛衣物，期待能有奇蹟發生，不料今早海巡署岸巡人員已在北岸岸際尋獲陳男遺體，家屬及學校師生悲慟不已。
成功鎮著名景點「天空之鏡」昨天下午傳出溺水事件，陳姓少年請假沒上課，本來要去工作，因為天氣太熱，先帶弟弟去海邊游泳消暑，豈料哥哥突遭大浪捲入海中，弟弟轉頭就不見哥哥身影，急忙報案搶救。
第13岸巡隊主任鍾易昌指出，昨天下午搜救至今，陸海空搜救共投入100人力，今早針對失事海岸的北側及南側展開搜尋，10點58分在北邊礁岩發現遺體，經確認為昨日失蹤少年。
親友說，陳家經濟狀況不好，所以哥哥經常需要請假打工補貼家用，昨天請假準備外出工作，但因天氣酷熱，最終改與母親及年幼弟弟一同前往沙灘戲水解暑。
陳男就讀高職一年級，校方表示，陳姓少年表現優異，擔任風紀股長及學藝股長，態度積極、樂於助人，深受師長與同儕喜愛。曾向導師反映，因家庭困難想要暫時休學工作，但因其學業表現良好，學校一直極力勸說他完成高中課程再說。
校方說，學校已啟動關懷機制，同時加強防溺宣導與海域安全教育，提醒學生面對天然水域時應提高警覺，確保自身安全。
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