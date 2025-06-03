又有機車騎上國1 男子被國道警攔下除了罰款還多一筆費用
又有民眾騎機車誤上國道。彰化縣石姓男子騎機車回家，騎上國1彰化市往南下車道，被用路人發現後通報警方，國道警察大隊第三分隊在南下213公里找到他，通知拖吊車把機車載下交流道，石男被警車載回，詢後除依交通違規裁罰，並依公共危險罪移送偵辦。
據了解，國道警察大隊今清晨1點多接獲用路人通報，指稱看見有人在國1南下車道騎機車，車速忽快忽慢，有時在車道間蛇行，相當危險，國道三隊一路找人車，在南下213公里發現石男（67歲）並攔下，原來石男要回彰化市住家，沒看清楚道路號誌，騎機車上國1。
警方依道路交通管理處罰條例，機車誤闖國道高速公路處駕駛人可處3千元至6千罰款，另依同一處罰例，在高速公路以其他危險方式駕車，可處汽車駕駛人6千至3萬6千元罰款，並當場禁止其駕駛及吊扣牌照6個月。警方找拖車載走石男機車，他不僅要支付罰款，還要支付拖吊費。
國1彰化路段最近一周內發生兩次機車誤闖，前一次是1名婦女騎機車載孩童上員林交流道，逆向騎行到彰化交流道離開國道，今是石男騎機車上彰化交流道，被警方攔截載下國道。警方再次提醒用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌。
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