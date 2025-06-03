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觀光變密醫？菲籍夫妻桃園開非法牙科 6人遭桃檢起訴

桃園電子報／ 桃園電子報

一對菲律賓籍夫妻自112年2月起，在桃園市非法替移工進行牙科相關等醫療行為。期間兩人為躲避查緝，利用觀光簽證多次短期出入境並更換營業據點。桃園檢警接獲情資後隨即組成專案小組，今(114)年4月17日前往位於中壢區中華路一段的營業據點搜索，當場查獲夫妻兩人與2人之姪女共4人非法從事醫療行為，同時查扣營業所得29萬9500元及相關醫療器材等。檢方日前偵結，於5月29日將菲籍夫妻、其姪女和協助業務的另外2名被告共6人依法起訴。其中，菲籍夫妻與妻子之姪女被檢方求刑2年。

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一對菲律賓籍夫妻自112年2月起，在桃園非法替移工進行牙科相關等醫療行為。圖：桃檢提供

桃園地檢署表示，112年8月間，桃園市衛生局接獲民眾檢舉，有外籍人士違法從事醫療行為，即前往該址稽查，但僅查獲妻子姪女在場，將其函送桃檢偵辦。桃檢即刻指派檢察官邱郁淳指揮桃園警分局、內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊結合衛生局組成專案小組深入調查，發現幕後真正從事醫療行為者為一對菲籍夫妻，且他們多次短期出入台灣，並更換營業地點，先自112年2月間至112年8月2日衛生局稽查止，在桃園區林森路某處非法為移工進行醫療行為，又於113年9月間至114年4月17日止，改在中壢區中華路1段某處繼續營業。

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現場查扣營業所得29萬9500元及相關醫療器材等。圖：桃檢提供

桃檢接著提到，4月17日邱郁淳親自率同專案小組前往搜索，當場查獲菲籍夫妻等4人正在為病患調整牙套、美白牙齒、裝設假牙、注射藥劑等醫療行為，現場等待看診之病患竟高達20人。專案小組扣得營業所得29萬9500元及相關醫療器材等，經檢方訊問後，向法院聲請羈押禁見菲籍及雙方之姪女等4人獲准。

桃檢表示，全案經檢方全力偵辦，認定菲籍夫妻與雙方姪女等4人涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格，執行醫療業務罪嫌；吳姓被告及另名菲律賓籍被告，涉犯刑法第30條第1項、醫師法第28條之幫助非法執行醫療業務罪嫌，於近日偵結起訴，並審酌菲籍夫妻、妻子之姪女等3人以社群網站宣傳招攬客戶，違法執行牙醫業務，影響層面甚廣，且檢警衛介入調查後，他們明知已違反醫師法規定，仍持續利用短期觀光簽證頻繁進出我國，掩護經營上開違法事業，以謀取高額利潤，無視他人健康，犯後態度非佳，建請法院各處有期徒刑2年，以資儆懲。而丈夫之姪女則因從事犯罪行為期間較短，建請量處有期徒刑7個月；其餘2名被告因坦承犯行，建請量處適當之刑或給予緩刑。

桃檢呼籲，我國醫療體系服務完善，外籍人士應至合法醫療機構就診，以確保自身健康及權益，並請民眾踴躍檢舉非法密醫，該署持續與警政、衛政單位緊密合作，打擊醫療犯罪，維護大眾身體健康。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀光變密醫？菲籍夫妻桃園開非法牙科 6人遭桃檢起訴

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