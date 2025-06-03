桃園市平鎮區一名75歲邱姓老翁，今(3)日清晨騎腳踏車外出途中不慎跌倒在龍南路76巷附近路旁，因年邁行動不便，無法自行起身，只能無助地在原地等待救援。所幸平鎮警分局員警巡邏經過時及時發現，隨即上前協助，除耐心攙扶外，更不辭辛勞徒步背負老翁返家，讓老翁倍感溫暖。

員警當機立斷，改以徒步背負老翁返家。圖：讀者提供

龍岡派出所長何俊才表示，警員李盈璋與鄧澤霖於今日清晨執行巡邏勤務，行經龍南路76巷時，發現一名老翁跌坐在路旁，明顯無法自行起身，兩人隨即上前協助。經查，邱姓老翁稍早騎乘腳踏車外出，途中疑因體力不支不慎摔倒，加上年事已高、行動不便，遲遲無法站起，只能無助地在原地等待援助。

邱姓老翁稍早騎乘腳踏車外出，途中疑因體力不支不慎摔倒。圖：讀者提供

員警初步檢視發現邱姓老翁並無明顯外傷，且老翁本人亦表示無需送醫救護，警方隨即決定以巡邏車護送其返家。但由於該巷道路狹窄，巡邏車無法進入，員警當機立斷，改以徒步背負老翁返家。途中，員警也不時安撫老翁情緒，確保其身體狀況無虞。

老翁平安返家後向警方表示，自己獨居多年，平時仰賴鄰里協助照料，這次外出不慎跌倒，實在驚魂未定，對員警不辭辛勞將他背回家深感溫暖與感激。警方進一步了解老翁生活狀況後，立即通知東社里里長陳武平到場協助關懷，並表示將持續與里長保持聯繫，強化對老翁日常生活的照護與安全關懷。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡翁騎車外出慘摔路旁 平警「一肩扛起」送他回家