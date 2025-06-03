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影／婦投資泰達幣穩賺不賠分享喜悅 家人戳破疑點但已遭詐135萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名52歲鐘姓婦女在網路看到投資虛擬貨幣高獲利，陸續面交135萬元，她的家人獲知後，直言這不像正常投資方法，鐘婦到北斗警分局中和派出所詢問，確認自己被詐，於是配合警方釣出詐團車手，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送洪姓車手。

據了解，鐘婦兩個多月前瀏覽網路，看到投資泰達幣高獲利資訊，相當心動，點入後連結，即有「理財專員」聯絡她，分析投資行情並下載泰達幣投資APP之後，陸續派「專員」收款累計達135萬元。

鐘婦看泰達幣投資APP顯示穩賺不賠，與家人分享喜悅，家人卻覺得正常投資應透過金融機構或專業機構，投資有賺有賠，怎有只賺不賠且當面收投資款？鐘婦聽了家人分析也心生疑惑，到鄰近派出所詢問，員警拿出打詐儀表板的眾多投資詐騙案例詳細說明，鐘婦始知被騙，答應和警方合作抓詐團車手。

鐘婦要求「投資公司」出金，反被要求「再次購買泰達幣即可出金」，鐘婦佯稱願再投資20萬元，並約定面交地點。中和派出所4名員警穿便衣埋伏，抓到20多歲洪姓車手。洪男避重就輕，稱自己負責收投資款，其餘不清楚。

北斗警分局長楊志源今表示，民眾在網路看到各種投資資訊，標榜高投報率、低風險，均為詐騙，最好先撥打165防詐騙諮詢專線或到所在地分駐（派出）所洽詢，再投資也不遲，千萬不要把現金交給陌生人。

彰化縣警察局北斗警分局中和派出所逮捕洪姓車手。圖／民眾提供
彰化縣警察局北斗警分局中和派出所逮捕洪姓車手。圖／民眾提供

車手 泰達幣 家人

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