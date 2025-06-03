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影／台南後壁深夜2車對撞釀3死 2駕駛均非在地人

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南後壁昨晚發生一起嚴重死亡車禍，2輛自小客車2日晚間10點多分別行經後壁區南80線竹新里時，不明原因發生對撞，造成2車共3人一度受困，消防人員獲報趕抵現場協助脫困，但車內1男2女當場都沒了呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，57歲陳姓女子為南投人，平時擔任化妝品銷售，昨晚駕駛白色豐田休旅車，沿後壁區南80線由西往東方向行駛，在行經竹新里南80線1.6公里處時，與家住水上的63歲全姓女居家照服員駕駛日產自小客車發生對撞，當下車內還有一名63歲楊姓男乘客，因撞擊力道不小，兩車車頭嚴重凹陷變形，零件更散落在馬路上，且3人均受困車內。

消防人員獲報趕抵現場時發現，全女與楊男都有明顯外傷，全女四肢幾乎全部骨折、楊男頭部則有嚴重創傷，2人當場都沒了呼吸心跳，消防人員利用器材破壞車體，將2人救出後隨即實施心肺復甦術，分別送往柳營奇美醫院、嘉義長庚醫院搶救，仍宣告不治。

陳女雖無明顯外傷，但恐因當下衝擊力道大，有嚴重內傷，救出後也無生命跡象，緊急送往衛福部新營醫院搶救，仍回天乏術。車禍事發地點屬於過彎後直線道路，且昨晚台南各地都有明顯雨勢，行車視線恐相對不佳。

該車禍事故釀成3人死亡，全案白河警方目前已報請檢察官相驗，將進一步釐清相關肇事原因。

台南後壁昨晚發生一起嚴重死亡車禍，2輛自小客車因不明原因發生對撞事故，造成2車共3人一度受困，3人被救出後均無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者萬于甄／翻攝
台南後壁昨晚發生一起嚴重死亡車禍，2輛自小客車因不明原因發生對撞事故，造成2車共3人一度受困，3人被救出後均無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者萬于甄／翻攝
台南後壁昨晚發生一起嚴重死亡車禍，2輛自小客車因不明原因發生對撞事故，造成2車共3人一度受困，3人被救出後均無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者萬于甄／翻攝
台南後壁昨晚發生一起嚴重死亡車禍，2輛自小客車因不明原因發生對撞事故，造成2車共3人一度受困，3人被救出後均無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者萬于甄／翻攝

車禍 消防人員 死亡

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