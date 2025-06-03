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影／開車行經五楊高架車輛突起火 烈火衝天燒到面目全非人幸無恙

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

50歲的陳姓男子昨晚行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時，發現車輛有異，立即停靠路肩，怎料隨即起火，所幸陳男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。

昨晚9時44分許，陳男獨自駕駛小客車，行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，熊熊烈火閃耀天際。

消防人員獲報後，立即趕往現場布水線灌救，警方也立即將外側路肩封閉處理。所幸陳男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，不過車輛面目全非，現場於晚間11時3分許完全排除，全線恢復通車，車流回堵約1公里，詳細的起火原因仍待消防火調科調查釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

50歲的陳姓男子昨晚行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時，發現車輛有異，立即停靠路肩，怎料隨即起火。記者翁唯真／翻攝
50歲的陳姓男子昨晚行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時，發現車輛有異，立即停靠路肩，怎料隨即起火。記者翁唯真／翻攝
50歲的陳姓男子昨晚行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時，發現車輛有異，立即停靠路肩，怎料隨即起火。記者翁唯真／翻攝
50歲的陳姓男子昨晚行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時，發現車輛有異，立即停靠路肩，怎料隨即起火。記者翁唯真／翻攝

車道 國道 五楊高架

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