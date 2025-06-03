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台中3婦被騙出國遭勒贖返台 另5人生死未卜？警：與掌握情況不符
台中市陳姓婦人等3人被歹徒以泰國賭場高薪開分員工作，去年間被騙往泰國後，被轉送緬甸地區行騙，歹徒認3人成效不佳，改向3人在台家屬勒贖金錢，刑事局中打陸續帶回涉案張男等5人送辦，不過3人返台後向友人轉述，同團仍有5人「生死未卜」？刑事局中部打擊犯罪中心表示，與掌握情況不符。
刑事局中打六隊破獲張姓男子為首的詐騙集團，涉以泰國賭場高薪開分員為理由，將年約50歲至60歲的婦人騙往緬甸地區行騙，因成效不佳，改向3人在台家屬勒贖金錢，金額為45萬元至60萬元間，三名被害人在今年3月間陸續返台。
此案返台陳姓婦人等3人，事後由友人向「自由時報」轉述當地狀況，宣稱仍有5名年輕人「生死未卜」，被送往詐騙園區，迄今音訊全無。
刑事局中打六隊澄清，有關報載此案仍有5名年輕人在海外「生死未卜」一事，並非事實，此案已由刑事局國際科掌握5人名單，年約20歲至30多歲間，且5人是自願搭機離台，後續沒有家屬或本人向警方求助、報案，也未接獲5人有在當地被害的情資，後續案情仍待釐清。
台中市陳姓婦人等3人被詐騙集團佯以到泰國擔任賭場開分員，可領高薪為由，騙到泰國後，由持槍武裝分子囚禁在緬甸，詐團原欲三人從事詐騙工作，但成效不佳，歹徒再向台灣家屬勒贖45萬元至60萬元，刑事局中打今年間收網，帶回張男等涉案5人，依人口販運等罪送辦，檢方命張以5萬元交保。
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