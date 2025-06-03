汽車凌晨疑遭縱火燒毀 大園警調電眼釐清案情
桃園市大園區昨(2)日凌晨3時許有民眾將車輛停在和平西路一段，車輛不明原因起火燃燒，幾乎整台車被燒毀，所幸無人傷亡。對此，大園警分局表示，經調閱監視器，發現車輛起火前有可疑人士在周遭徘徊，將持續追查以釐清案情。
疑似受害車主的家屬在Threads發文表示，自家車輛在2日凌晨被蓄意縱火，車上還發現許多石塊，希望當時有經過大園區農會和平辦事處對面的人，可以提供行車紀錄器。
大園派出所所長張家維則說，警方於2日凌晨3時許接獲119轉報，在和平西路一段482巷內，有車輛無故起火案件，經警方調閱周邊監視器，發現車輛起火時有一名可疑人士在附近徘徊，警方已掌握特定對象，持續積極查緝到案中。
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本文章來自《桃園電子報》。原文：汽車凌晨疑遭縱火燒毀 大園警調電眼釐清案情
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