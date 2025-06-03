影／龍井撞破圍牆車禍…隔壁的「阿嬤騎狗回家」好搶戲

有網友昨天分享台中龍井一處十字路口發生貨車跟轎車擦撞車禍，還波及民宅大門。影片曝光後，網友關注點竟是鄰居家的黃金獵犬出來「看戲」，趁隙追貨車乘客，最後還被阿嬤「騎」著押送回家，引起網友熱議。

脆友「93._.12._17」昨PO出影片，並PO文表示，昨天中午住家旁的十字路口發生車禍，「十字路口請減速謝謝，我家大門就這樣沒了」。

從影片中可以看到，白色貨車車身約一半過了十字路口，灰色轎車撞擊貨車右後側後，衝入稻田，白色貨車也因為被撞，失控撞上住家大門，大門磚牆因此倒塌，隔壁阿嬤開門，與一名婦一起出門查看，一隻黃金獵犬也跟著阿嬤出門，見一名婦人下車，搖尾追上前去，下車的婦人嚇得閃避、連連後退，阿嬤連忙雙腳跨坐方式，押送黃金獵犬回家。

影片一PO出，立即引起熱議，有網友認出地點在台中市龍井區舊車路3巷，有的針對車禍留言「十字路口都沒遮蔽物了還能撞？」、「路權是貨車的轎車那條路上有讓的標線」。