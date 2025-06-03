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影／龍井撞破圍牆車禍…隔壁的「阿嬤騎狗回家」好搶戲
有網友昨天分享台中龍井一處十字路口發生貨車跟轎車擦撞車禍，還波及民宅大門。影片曝光後，網友關注點竟是鄰居家的黃金獵犬出來「看戲」，趁隙追貨車乘客，最後還被阿嬤「騎」著押送回家，引起網友熱議。
脆友「93._.12._17」昨PO出影片，並PO文表示，昨天中午住家旁的十字路口發生車禍，「十字路口請減速謝謝，我家大門就這樣沒了」。
從影片中可以看到，白色貨車車身約一半過了十字路口，灰色轎車撞擊貨車右後側後，衝入稻田，白色貨車也因為被撞，失控撞上住家大門，大門磚牆因此倒塌，隔壁阿嬤開門，與一名婦一起出門查看，一隻黃金獵犬也跟著阿嬤出門，見一名婦人下車，搖尾追上前去，下車的婦人嚇得閃避、連連後退，阿嬤連忙雙腳跨坐方式，押送黃金獵犬回家。
影片一PO出，立即引起熱議，有網友認出地點在台中市龍井區舊車路3巷，有的針對車禍留言「十字路口都沒遮蔽物了還能撞？」、「路權是貨車的轎車那條路上有讓的標線」。
更多網友則是歪樓討論這隻搶戲的黃金獵犬「隔壁阿嬤騎著阿金押著他回家超搶戲的」、「為什麼這個影片資訊那麼多」、「金毛寶馬哪裡買？」、「完全在看狗狗，抱歉大門」、「阿媽的坐騎真的太可愛了」、「阿金太搶戲了」，也有的網友為「下車的婦人」抱屈，「剛從貨車下來驚魂未定就被狗追，可能要收驚2次」，也有的覺得「稻浪好美」，完全歪樓。
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