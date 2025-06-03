快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

聽新聞
0:00 / 0:00

影／龍井撞破圍牆車禍…隔壁的「阿嬤騎狗回家」好搶戲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有網友昨天分享台中龍井一處十字路口發生貨車跟轎車擦撞車禍，還波及民宅大門。影片曝光後，網友關注點竟是鄰居家的黃金獵犬出來「看戲」，趁隙追貨車乘客，最後還被阿嬤「騎」著押送回家，引起網友熱議。

脆友「93._.12._17」昨PO出影片，並PO文表示，昨天中午住家旁的十字路口發生車禍，「十字路口請減速謝謝，我家大門就這樣沒了」。

從影片中可以看到，白色貨車車身約一半過了十字路口，灰色轎車撞擊貨車右後側後，衝入稻田，白色貨車也因為被撞，失控撞上住家大門，大門磚牆因此倒塌，隔壁阿嬤開門，與一名婦一起出門查看，一隻黃金獵犬也跟著阿嬤出門，見一名婦人下車，搖尾追上前去，下車的婦人嚇得閃避、連連後退，阿嬤連忙雙腳跨坐方式，押送黃金獵犬回家。

影片一PO出，立即引起熱議，有網友認出地點在台中市龍井區舊車路3巷，有的針對車禍留言「十字路口都沒遮蔽物了還能撞？」、「路權是貨車的轎車那條路上有讓的標線」。

更多網友則是歪樓討論這隻搶戲的黃金獵犬「隔壁阿嬤騎著阿金押著他回家超搶戲的」、「為什麼這個影片資訊那麼多」、「金毛寶馬哪裡買？」、「完全在看狗狗，抱歉大門」、「阿媽的坐騎真的太可愛了」、「阿金太搶戲了」，也有的網友為「下車的婦人」抱屈，「剛從貨車下來驚魂未定就被狗追，可能要收驚2次」，也有的覺得「稻浪好美」，完全歪樓。

脆友PO出影片，龍井一黃金獵犬追著一名紅衣乘客，被穿青衣的阿嬤制止，並邊騎邊押送回家。圖／翻攝自脆友「93._.12._17」
脆友PO出影片，龍井一黃金獵犬追著一名紅衣乘客，被穿青衣的阿嬤制止，並邊騎邊押送回家。圖／翻攝自脆友「93._.12._17」
脆友PO出影片，龍井一黃金獵犬追著一名紅衣乘客，被穿青衣的阿嬤制止，並邊騎邊押送回家。圖／翻攝自脆友「93._.12._17」
脆友PO出影片，龍井一黃金獵犬追著一名紅衣乘客，被穿青衣的阿嬤制止，並邊騎邊押送回家。圖／翻攝自脆友「93._.12._17」

黃金獵犬 阿嬤

延伸閱讀

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

高雄轎車轉彎撞紅牌重機 車頭斷掉、騎士雙手骨折送醫

驚險墜谷！台中東勢轎車墜落15公尺深山谷 2人傷其中1外籍女

影／羅東夜市轎車逆向行駛 正義外送哥機車強勢逼退畫面曝

相關新聞

影／開車行經五楊高架車輛突起火 烈火衝天燒到面目全非人幸無恙

50歲的陳姓男子昨晚行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時，發現車輛有異，立即停靠路肩，怎料隨即起火，所幸陳男...

台中3婦被騙出國遭勒贖返台 另5人生死未卜？警：與掌握情況不符

台中市陳姓婦人等3人被歹徒以泰國賭場高薪開分員工作，去年間被騙往泰國後，被轉送緬甸地區行騙，歹徒認3人成效不佳，改向3人...

影／龍井撞破圍牆車禍…隔壁的「阿嬤騎狗回家」好搶戲

有網友昨天分享台中龍井一處十字路口發生貨車跟轎車擦撞車禍，還波及民宅大門。影片曝光後，網友關注點竟是鄰居家的黃金獵犬出來...

影／澎湖花嶼漁船擱淺傾斜 老船長落海死亡

澎湖花嶼漁船「龍富盛」號今天清晨在岸邊擱淺，船身傾斜，海巡署接獲報案，趕往查看，卻發現71歲的陳姓船長落海，趕緊救上船，...

汽車凌晨疑遭縱火燒毀 大園警調電眼釐清案情

桃園市大園區昨(2)日凌晨3時許有民眾將車輛停在和平西路一段，車輛不明原因起火燃燒，幾乎整台車被燒毀，所幸無人傷亡。對此，大園警分局表示，經調閱監視器，發現車輛起火前有可疑人士在周遭徘徊，將持續追查以釐清案情。

桃園大園惡意縱火！路邊車遭砸石引燃全毀 警鎖定身分

桃園市大園區昨凌晨發生惡意縱火案，一輛停放在路邊的休旅車不明原因遭人砸石、縱火，車主發現時整輛車已成火球，所幸無人傷亡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。