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桃園大園惡意縱火！路邊車遭砸石引燃全毀 警鎖定身分

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區昨凌晨發生惡意縱火案，一輛停放在路邊的休旅車不明原因遭人砸石、縱火，車主發現時整輛車已成火球，所幸無人傷亡。警方獲報後調閱周邊監視器，發現車輛起火時有一名可疑人士在附近徘徊，警方已掌握特定對象，查緝到案中。

網友今在社群平台發文，指出昨日凌晨3時至4時許自家停放在路邊的車輛遭蓄意縱火，火勢撲滅後在車內找到好幾塊大石頭，完全不知道為何會被針對，家人發現時整輛車已經變成火球，希望有人在這個時間點經過大園區農會和平辦事處對面、溪海國小附近能提供行車記錄器。

桃園市消防局昨凌晨3時53分獲報，大園區和平西路一段447號對面路邊有火燒車事故，立即派遣第三大隊大園分隊至現場救援，現場為1輛靜止中自小客車全車燒毀，燃燒面積2平方公尺，消防人員花費7分鐘便將火勢撲滅，無人員受傷受困，共出動消防人員9名、消防車3輛、救護車1輛。

對此大園派出所所長張家維說明，警方於同日凌晨3時許接獲119轉報，在和平西路一段482巷內有車輛無故起火案件，經警方調閱周邊監視器，初步發現可疑人士騎乘機車靠近該車輛，並發現車輛起火時有一名可疑人士在附近徘徊，警方已掌握特定對象，持續積極查緝到案中。

桃園市大園區昨凌晨發生惡意縱火案，一輛停放在路邊的休旅車不明原因遭人砸石、縱火，警方已掌握特定對象，查緝到案中。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區昨凌晨發生惡意縱火案，一輛停放在路邊的休旅車不明原因遭人砸石、縱火，警方已掌握特定對象，查緝到案中。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區昨凌晨發生惡意縱火案，一輛停放在路邊的休旅車不明原因遭人砸石、縱火，車主發現時整輛車已成火球，所幸無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區昨凌晨發生惡意縱火案，一輛停放在路邊的休旅車不明原因遭人砸石、縱火，車主發現時整輛車已成火球，所幸無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝

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