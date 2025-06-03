嘉市警救女駕駛、阻詐62萬 18警獲好人好事表揚

嘉義市警察局表揚員警好人好事優良事蹟，計有積極阻止詐騙、熱心助民、緊急救護昏迷女駕駛等10件事蹟，共有18名警員獲獎表揚，由局長沈炳信頒發員警好人好事榮譽獎狀，表彰為民服務的傑出表現。

獲表揚的有一分局副所長查貴誠等9人及第二分局所長陳軒竣等9人；當中北興所巡佐張嘉佑、警員陳文龍巡邏時發現59歲女計程車司機因糖尿病發，低血糖產生暈眩昏倒在車內，張、陳2員協助就醫。北鎮所警員黃宗彥、蔡刻峯獲報有民眾疑遇到詐騙欲借款62萬餘元投資，黃、蔡2員耐心勸導下及時阻詐。