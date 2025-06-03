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台中女想發洩...1天內猛撥25通110 只為向警察「怒吼」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市林姓女子自稱政府放任她被欺負，竟把110報案專線當成宣洩管道，1天內連續撥打超過25通屢勸不聽遭送辦，林女辯稱「她打給警察怒吼」要政府重視人民生計；法院認為，林女占用110恐讓真正有需求民眾權益受損，依社會秩序維護法裁罰她2000元，可抗告。

霧峰分局移送指出，林女自今年4月1日下午2點起，至隔天2日早上7點間，在大里區住處無故撥打台中市警察局110勤務指揮中心電話，經110專線勸導後，她仍持續撥打多達25通，依社會秩序維護法將她送辦。

台中地院指出，報案專線是給遇到緊急事態民眾報案使用，在無緊急事態下當無任意撥打之理，若長期遭頻繁占線，勢必排擠確有遭受生命、身體或財產遭受重大損害之虞民眾即時獲得警方救助機會。

社會秩序維護法第85條規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

林女辯稱，因為政府都放著她被欺負，所以她就打給警察怒吼，她希望透過警察讓政府知道，重視人民生計等語。

但法院查，根據110報案紀錄單內所載內容，林女多為不知所云，可見她是無故撥打專線，且經勸阻不聽，經審酌林女動機、手段、次數及危害程度等等，依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽裁罰她2000元，可抗告。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

警察 台中市

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