聽新聞
0:00 / 0:00
清水男童自家遭窗簾綁繩勒脖 院方：目前幸已恢復意識
台中市清水區1名2歲男童昨天在家玩耍時，疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，奶奶本來在泡牛奶，發現後緊急打119，緊急送到童綜合醫院急救後，院方上午表示，男童原本昏迷指數只剩3分，經積極搶救後昏迷指數恢復到5分，經送至加護病房治療照護，目前已恢復意識，目前將再進行腦波等相關檢查。
台中市清水區昨天下午4時發生一起意外事件，一名2歲男童在家因不明原因，竟被窗簾的綁繩勒住脖子，當場失去意識，男童奶奶雖立刻解開繩子，但男裡已陷入昏迷，一度意識不清，並緊急通報台中市消防局，隨後下午4點26分送往梧棲童綜合醫院，經過搶救後男童已恢復意識，目前正在加護病房觀察中。
清水分局表示，整起事故屬於兒少案件，將通報台中市社會局進一步調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言