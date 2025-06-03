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清水男童自家遭窗簾綁繩勒脖 院方：目前幸已恢復意識

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市清水區1名2歲男童昨天在家玩耍時，疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，奶奶本來在泡牛奶，發現後緊急打119，緊急送到童綜合醫院急救後，院方上午表示，男童原本昏迷指數只剩3分，經積極搶救後昏迷指數恢復到5分，經送至加護病房治療照護，目前已恢復意識，目前將再進行腦波等相關檢查。

台中市清水區昨天下午4時發生一起意外事件，一名2歲男童在家因不明原因，竟被窗簾的綁繩勒住脖子，當場失去意識，男童奶奶雖立刻解開繩子，但男裡已陷入昏迷，一度意識不清，並緊急通報台中市消防局，隨後下午4點26分送往梧棲童綜合醫院，經過搶救後男童已恢復意識，目前正在加護病房觀察中。

清水分局表示，整起事故屬於兒少案件，將通報台中市社會局進一步調查中。

台中市清水區1名2歲男童昨天疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，目前仍在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片
台中市清水區1名2歲男童昨天疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，目前仍在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片

意識 台中市

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