清水男童自家遭窗簾綁繩勒脖 院方：目前幸已恢復意識

台中市清水區1名2歲男童昨天在家玩耍時，疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，奶奶本來在泡牛奶，發現後緊急打119，緊急送到童綜合醫院急救後，院方上午表示，男童原本昏迷指數只剩3分，經積極搶救後昏迷指數恢復到5分，經送至加護病房治療照護，目前已恢復意識，目前將再進行腦波等相關檢查。

台中市清水區昨天下午4時發生一起意外事件，一名2歲男童在家因不明原因，竟被窗簾的綁繩勒住脖子，當場失去意識，男童奶奶雖立刻解開繩子，但男裡已陷入昏迷，一度意識不清，並緊急通報台中市消防局，隨後下午4點26分送往梧棲童綜合醫院，經過搶救後男童已恢復意識，目前正在加護病房觀察中。