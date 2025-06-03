台北市一名41歲王姓男子昨(2)日下午與女友到桃園竹圍漁港拍攝婚紗照，離開時卻不小心將鑽戒、對戒及項鍊遺留在盥洗區，直到返回台北後才發現，急忙向大園警分局報案協尋，員警當天晚間19時許獲報後，在夜裡摸黑搜尋10分鐘，迅速找到王男遺失的首飾，將其物歸原主。

竹圍派出所員警在夜裡摸黑搜尋10分鐘，迅速找到王男遺失的首飾，將其物歸原主。圖：讀者提供

竹圍派出所表示，昨晚接獲王男報案稱他不小心將鑽戒、對戒及項鍊等貴重物品，遺留在竹圍漁港旋轉餐廳旁的盥洗區忘了帶走，由於王男從台北過來需要一點時間，擔心鑽戒被人撿走，請警方先行前往協尋。警員林子洋、洪毅丞獲報後依據王男描述的特徵前往搜尋，在黑夜裡仔細查看，果然在盥洗區的平台上發現一個方形小盒子，裡面確實裝有一枚鑽戒、一副對戒及一條項鍊，員警隨即與王男聯繫，通知他到派出所領回。

別具意義的紀念物失而復得，王男非常感謝警方的幫忙。圖：讀者提供

竹圍派出所提到，王男接獲通知後和女友一同至派出所，王男女友看到重要的定情物失而復得，開心地喜極而泣。王男說，他們當天下午到竹圍漁港拍婚紗照，回到台北後才想起鑽戒還放在拍攝地點忘了帶回來，讓他們相當著急不知所措，所幸有熱心的員警積極協助，才讓這別具意義的紀念物失而復得，非常感謝警方的幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：竹圍漁港拍婚紗照「下秒竟搞丟鑽戒」 大園警神救援