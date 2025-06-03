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情侶拍婚紗鑽戒忘竹圍漁港 警摸黑搜索尋回她喜極而泣

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台北市一名41歲王姓男子昨下午與女友到桃園竹圍漁港拍攝婚紗照，離開時卻不小心將鑽戒、對戒及項鍊遺留在盥洗區，直到返回台北後才發現，急忙向當地警方報案協尋，員警獲報後在夜裡摸黑搜尋10分鐘，迅速找到王男遺失的首飾，將其物歸原主。

大園分局竹圍派出所昨晚7時許接獲王男報案，表示他不小心將鑽戒、對戒及項鍊等貴重物品遺留在竹圍漁港旋轉餐廳旁的盥洗區忘了帶走，由於王男從台北過來需要一點時間，擔心鑽戒被人撿走，請警方先行前往協尋。

警方獲報後依據王男描述的特徵前往搜尋，在黑夜裡仔細查看，果然在盥洗區的平台上發現一個方形小盒子，裡面確實裝有一枚鑽戒、一副對戒及一條項鍊，員警隨即與王男聯繫，通知他到派出所領回。

王男接獲通知後和女友一同至派出所，王男女友看到重要的定情物失而復得，開心地喜極而泣。王男表示他們當天下午到竹圍漁港拍婚紗照，回到台北後才想起鑽戒還放在拍攝地點忘了帶回來，讓他們相當著急不知所措，所幸有熱心的員警積極協助，才讓這別具意義的紀念物失而復得，非常感謝警方的幫忙。

台北市41歲王姓男子昨與女友到桃園竹圍漁港拍攝婚紗照，離開時不小心將鑽戒、對戒及項鍊遺留在盥洗區，員警晚間獲報在夜裡摸黑尋回物歸原主。記者周嘉茹／翻攝
台北市41歲王姓男子昨與女友到桃園竹圍漁港拍攝婚紗照，離開時不小心將鑽戒、對戒及項鍊遺留在盥洗區，員警晚間獲報在夜裡摸黑尋回物歸原主。記者周嘉茹／翻攝
台北市41歲王姓男子昨與女友到桃園竹圍漁港拍攝婚紗照，離開時不小心將鑽戒、對戒及項鍊遺留在盥洗區，員警晚間獲報在夜裡摸黑尋回物歸原主。記者周嘉茹／翻攝
台北市41歲王姓男子昨與女友到桃園竹圍漁港拍攝婚紗照，離開時不小心將鑽戒、對戒及項鍊遺留在盥洗區，員警晚間獲報在夜裡摸黑尋回物歸原主。記者周嘉茹／翻攝

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