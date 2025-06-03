影／逢甲商圈桌遊店成麻將賭場 網路邀約報到警抓4賭客

台中市逢甲大學周邊是知名商圈，不過轄區警方發現，有桌遊店以「無人經營、自由入場」的網路邀約方式，經營賭博麻將館，警方近日收網，查獲4名賭客，另通知負責人到案，依賭博罪送辦。

警方調查，「自助式桌遊店」在逢甲商圈如雨後春筍般出現，部分業者表面販賣娛樂，實則假桌遊之名，行賭博之實，這些店家無人管理，24小時自助開門，「賣的是桌遊，玩的卻是金錢遊戲」，不肖業者掛羊頭賣狗肉，讓校園周邊成賭博溫床。

經警方追查，此次被查獲的店家，賭客利用網路邀約，以撲克牌作籌碼，租用業者空間賭博，警方在場埋伏蒐證，趁其現金結算之際果斷上前查緝，當場查扣麻將一副及賭資750元等，將4名賭客（兩男兩女）依法送辦。