桃園中壢文化新村一場火災 竟因債務糾紛人為縱火

桃園市中壢區文化新村日前深夜突然失火，警方及消防員迅速趕到，在巷子引發的火勢已遭住戶滅火器撲滅，警方調閱監視器鎖定19歲徐男、30歲林男涉及人為縱火，警方表示，徐男兩人逮捕到後，主嫌徐男坦承債務糾紛一時氣憤潑灑汽油縱火，警方將兩人依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，中壢文化新村5月31日深突然發生火災，住戶發現緊急報案，有的住戶立即拿滅火器滅火，將火勢撲滅在巷子內，警方和消防人員趕到發現，火警撲滅後現場留下大量乾粉痕跡。

中壢分局龍興派出所在火勢撲滅後懷疑人為縱火，隨即調閱周遭監視器畫面，查出徐男、林男兩人涉案後騎機車逃逸，警方循線追緝，在隔天凌晨在火警現場約4公里外逮捕徐、林2嫌到案，並查扣犯案打火機證物。

徐男供稱，他與住在文化新村的李男有債務糾紛，不滿李男債務未還，一時氣憤，夥同林男攜帶汽油，前往李男住處巷子潑灑汽油，用打火機點燃後逃逸。