影／高雄機車騎士穿越學生群按喇叭撞飛1人 三派網友論戰

蔡姓男子昨天上午7時20分許騎機車行經高市鐵道一街，見前方一群高中生穿越馬路，長按喇叭示警，其中一名男學生嚇到停下反被蔡男撞倒在地受傷，事故過程被PO網，引發兩派論戰，一派批評騎士「有空按喇叭、沒空按煞車」；另派則認為學生不走斑馬線也不看路才被撞。

網路社群「Threads」昨有網友貼文並附上影片指出，這麼多學生走動還能撞上去，有夠天；只見影片中，一群學生未走斑馬線，紛紛穿越馬路，隨後一名穿雨衣的機車騎士出現在畫面中，見前方有學生，長按喇叭示警，結果一名學生嚇到後停在路中，騎士不偏不倚當場將該名學生撞倒在地。

影片引發網友高討論度，對於是機車騎士的錯還是學生的錯出現正反兩派意見，另有網友持中立立場，認為雙方均有錯。

有網友批評機車騎士「長按喇叭不煞車欸」、「有空按喇叭，沒空按煞車」、「校區本來就是要慢行，這機車也太白目了」、「一定要在學區車速那麼快嗎」。

有網友則認為「一群學生不走斑馬線的過馬路也不看車，然後就一個被撞了，沒死算好運，學校應該都沒在上交通安全」、「明明是行人沒走在斑馬線上，騎士還要被罵」、「這題就行人違規不用檢討騎士」。

持中立看法的網友則指出，「走路的和騎車的都沒在看，沒有危機意識都是三寶，撞一起也是應該的」、「穿越馬路行人有錯在先，但是機車會被冠上應注意而未注意」、「一個敢走，另一個敢撞」、「騎車的看到人都不煞車，學生不走斑馬線也不左右看一下有沒有車」。

轄區苓雅警分局指出，這起車禍發生在昨天上午7時20分許，警方到場處理，調查是蔡姓男子（44歲）騎機車沿鐵道一街西向東行駛，當時17歲吳姓高中生步行穿越鐵道一街，被蔡男機車撞及倒地。

事故導致吳生的頸部、臀部及手腳擦挫傷，經送醫治療，幸無大礙；蔡男當下僅受輕傷未送醫，警方對蔡男施以酒測無酒駕行為。