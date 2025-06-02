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台南後壁晚間傳嚴重車禍 2車相撞釀3人OHCA送醫搶救不治

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南後壁2日晚間10點多發生一起嚴重車禍，2輛自小客車發生碰撞事故，造成車內3人受困，消防人員獲報趕抵現場，發現2輛自小客車車頭幾乎面目全非，趕緊協助脫困，分別救出3人時都已呈OHCA，由救護車分別送往醫院搶救，1男2女3日凌晨均宣告不治。詳細車禍事故原因由警方調查中。

消防局2日晚10點多接獲報案，後壁區昭安宮靠近竹圍後橋處發生一起車禍事故，派遣後壁、新營、鹽水等消防分隊共5車12人前往救援，現場為一輛白色日產轎車與一輛白色豐田休旅車發生碰撞，撞擊力道恐相當猛烈，雙方車頭幾乎全毀，2車車內共1男2女受困。

消防人員利用器材破壞車體，協助傷者脫困，其中1輛日產轎車內有1男1女，豐田休旅車則是一名女性駕駛，3人被救出後皆因傷重OHCA，分別送往柳營奇美、嘉義長庚及衛福部新營醫院搶救，1男2女3日凌晨均不幸宣告不治。詳細車禍事故原因，目前由白河警方進一步調查釐清中。

台南後壁2日晚10點多發生一起2輛自小客車嚴重車禍事故，2車共3人一度受困，消防人員獲報趕抵現場協助脫困，3人被救出時均OHCA，送醫搶救均宣告不治。圖／民眾提供
台南後壁2日晚10點多發生一起2輛自小客車嚴重車禍事故，2車共3人一度受困，消防人員獲報趕抵現場協助脫困，3人被救出時均OHCA，送醫搶救均宣告不治。圖／民眾提供
台南後壁2日晚10點多發生一起2輛自小客車嚴重車禍事故，2車共3人一度受困，消防人員獲報趕抵現場協助脫困，3人被救出時均OHCA，送醫搶救均宣告不治。圖／民眾提供
台南後壁2日晚10點多發生一起2輛自小客車嚴重車禍事故，2車共3人一度受困，消防人員獲報趕抵現場協助脫困，3人被救出時均OHCA，送醫搶救均宣告不治。圖／民眾提供

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