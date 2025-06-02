台南後壁晚間傳嚴重車禍 2車相撞釀3人OHCA送醫搶救不治

台南後壁2日晚間10點多發生一起嚴重車禍，2輛自小客車發生碰撞事故，造成車內3人受困，消防人員獲報趕抵現場，發現2輛自小客車車頭幾乎面目全非，趕緊協助脫困，分別救出3人時都已呈OHCA，由救護車分別送往醫院搶救，1男2女3日凌晨均宣告不治。詳細車禍事故原因由警方調查中。

消防局2日晚10點多接獲報案，後壁區昭安宮靠近竹圍後橋處發生一起車禍事故，派遣後壁、新營、鹽水等消防分隊共5車12人前往救援，現場為一輛白色日產轎車與一輛白色豐田休旅車發生碰撞，撞擊力道恐相當猛烈，雙方車頭幾乎全毀，2車車內共1男2女受困。