聽新聞
0:00 / 0:00
台南後壁晚間傳嚴重車禍 2車相撞釀3人OHCA送醫搶救不治
台南後壁2日晚間10點多發生一起嚴重車禍，2輛自小客車發生碰撞事故，造成車內3人受困，消防人員獲報趕抵現場，發現2輛自小客車車頭幾乎面目全非，趕緊協助脫困，分別救出3人時都已呈OHCA，由救護車分別送往醫院搶救，1男2女3日凌晨均宣告不治。詳細車禍事故原因由警方調查中。
消防局2日晚10點多接獲報案，後壁區昭安宮靠近竹圍後橋處發生一起車禍事故，派遣後壁、新營、鹽水等消防分隊共5車12人前往救援，現場為一輛白色日產轎車與一輛白色豐田休旅車發生碰撞，撞擊力道恐相當猛烈，雙方車頭幾乎全毀，2車車內共1男2女受困。
消防人員利用器材破壞車體，協助傷者脫困，其中1輛日產轎車內有1男1女，豐田休旅車則是一名女性駕駛，3人被救出後皆因傷重OHCA，分別送往柳營奇美、嘉義長庚及衛福部新營醫院搶救，1男2女3日凌晨均不幸宣告不治。詳細車禍事故原因，目前由白河警方進一步調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言