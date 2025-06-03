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北市公車司機疑恍神 自撞路樹7傷

聯合報／ 記者李隆揆邱書昱／台北報導

一輛大台北260路公車昨午12時許行經北市士林區中山北路5段時，因不明原因衝撞分隔島路樹，巨大撞擊導致車頭毀損，車上7名乘客受傷，所幸送醫後皆無大礙。廖姓駕駛酒測值為0，稱「一恍神就撞上」，警方持續釐清肇事原因。北市公運處表示，將要求業者檢討肇事原因。

警方調查，59歲廖姓男子駕駛260路公車從萬華區東園街開往士林區陽明山總站，沿中山北路5段往北行時，在376號前突自撞分隔島路樹，導致車頭鈑金毀損、前擋風玻璃破裂，廖男幸運未受傷，但車上12名乘客7人受傷送醫。

員警初步確認廖男酒測值為0，廖男自稱案發前無身體不適、精神不濟等情況，車輛操作也無異狀，「只是一時恍神、沒專心，就撞上了」。同車乘客大多中老年人，回想案發過程驚魂未定，也指稱案發前未發覺異狀，「不知道司機怎麼開到出車禍」。

警方說，初判廖男未注意車前狀況而肇事，確切原因仍待交通事故鑑定調查。公運處業務稽查科長梁筠翎說，駕駛可能恍神沒跟著路型曲線行駛，導致自撞，是否疲勞駕駛需查證。

大都會客運總經理李建文說，廖姓駕駛體檢資料無異常，出車前酒測正常，前一周皆正常工作。初步看行車紀錄，駕駛沒打瞌睡，且執業3年並非不熟悉路況，推測可能恍神所致。

車禍 北市 公車駕駛 公車

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