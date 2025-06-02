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雙溪區公所今晚發生火災！1樓辦公桌椅燒毀 原因待調查

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢。1樓辦公室燃燒面積約15平方公尺，桌椅被燒毀，無人傷亡。起火原因由消防局人員鑑識調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8時34分接獲報案，位在雙溪區東榮街的雙溪公所1樓冒出火煙，共出動23車59人前往搶救。

雙溪區公所是3層樓物，消防人員到場，發現1樓起火燃燒，破門後布線進入滅火，8時54火勢控制，隨後撲滅。這起火警並未造成人員傷亡，1樓辦公室內的辦公桌椅燒毀，燃燒面積約15平方公尺，起火原因待進一步調查。

新北市瑞芳警分局也派員前往現場維持交通，協助救災。消防局災調查人員在滅火後，進入火場採證鑑識，警方也將調閱周邊及區公所內部監視器，釐清有無人為縱火情形。

新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區公所今晚發生火警，消防局獲報派員灌救，約20分鐘後撲滅火勢，無人傷亡，起火原因由消防局人員鑑識調查中。 記者邱瑞杰／翻攝

雙溪區 火災 新北

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