推人、痛毆頭部！中壢街頭2酒客爆打街友 警逮人送辦

中壢福州一街發生2黑衣人酒後當街毆打一名街友拳打腳踢，引起網友撻伐痛批。圖／取自臉書「我是中壢人」

桃園市中壢區福州一街昨天凌晨發生路人街頭遭2酒客毆打，引發網友熱議撻伐，警方追查發現一名朱姓街友路過遭2男毆打，並查出曾男、林男2人酒後打人，未料朱姓街友「息事寧人」不願指認，警方訊後今天下午將曾男、林男依違反社會秩序維護法函送桃園地檢署偵辦。

中壢一名網友將昨天凌晨拍下街頭毆人畫面PO網，影片中，2名疑似酒醉黑衣男子在福州一街，突然對1名路人出手攻擊，路人被黑衣男背後推倒，還拖到街腳，2黑衣男出拳和持雨傘毆打路人頭部，場面驚悚，行徑惡劣，引發網友痛批「沒人性到極點」「喝醉不是理由，這根本惡意傷人」。

警方表示，經調閱天羅地網追查，發現被毆打路人是朱姓街友，查出曾男、林男（均31歲）兩人酒後當街打人後開車離開，警方在文化路發現朱男帶回詢問，朱姓街友「息事寧人」不願指認，自稱「未發生被毆打情事，無法指認」。

警方通知曾、林2男子到案說明，兩人卻坦承不諱，警方見朱姓街友不願提告，將曾、林2男依違反社維法函送桃檢偵辦，根據社維法第87條第1款規定，「加暴行於人者」可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。