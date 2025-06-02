快訊

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

聽新聞
0:00 / 0:00

知名虛幣交易所疑遭駭「損失3億」 幣託急發聲明：資產安全無虞

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元，幣託發聲明證實被駭客攻擊。記者李奕昕／翻攝
國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元，幣託發聲明證實被駭客攻擊。記者李奕昕／翻攝

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元；幣託稍早證實被駭客攻擊，強調多數資產存於冷錢包，資產安全無虞，用戶權益不受影響。警方未接獲報案，尚在了解狀況。

有區塊鏈專家網友撰文指出，幣託上月8日遭駭客攻擊，熱錢包價值1150萬美元（約台幣3億元）的虛幣失竊，駭客得手後拋售，透過混幣切斷資金來源連結，貼文也公布駭客使用錢包地址。

幣託（BitoPro）今傍晚5時許發布聲明表示，近期進行錢包系統升級與資產移轉作業，舊熱錢包在調度資金過程遭駭客攻擊，立即啟動緊急應變機制，第一時間將平台資產轉移至新錢包及阻斷駭客行為，並委託資安公司協助調查與追蹤線索。

聲明指出，平台虛擬資產儲備充足，用戶權益完全不受影響，事發至今用戶加值、提領、交易功能皆維持正常運作。

據指出，近日將公開新熱錢包地址供外界查驗，平台絕大多數資產長期儲存於無對外連線的冷錢包，未曾受影響，資產安全無虞；持續強化資安防護機制，提升錢包管理流程與監控能量，守護用戶資產安全。

駭客 資產 資安 虛擬貨幣 機制

延伸閱讀

陸方指控民進黨駭客網攻 王定宇：刻意炒作仇台灣行動

網紅「館長」要赴陸 陸委會潑冷水：這時代沒人能自稱「和平大使」

陸指控民進黨駭客網攻 綠：做賊喊捉賊

捷克召見陸大使！抗議外交部遭惡意網攻 駭客團體與大陸有關

相關新聞

台中2歲男童疑被「窗簾繩勒脖」 昏迷送醫急救中

台中市清水區1名2歲男童今天在家玩耍時，疑似不慎被窗簾的繩子勒到脖子，奶奶本來在泡牛奶，發現後緊急打119，緊急送到醫院...

阿里山公路車輛墜15米溪谷 1男子無生命跡象

嘉義縣阿里山公路36.4公里處，今天下午傳出有車輛墜落溪谷意外，嘉義縣警、消據報派員前往救援，於15米深溪谷發現變形車輛...

台東「天空之鏡」傳溺水 男高中生遭大浪捲走失蹤

台東縣成功鎮著名景點「天空之鏡」今天下午傳出溺水事件，陳家兄弟前往海邊戲水消暑，哥哥突遭大浪捲入海中，弟弟轉頭就不見哥哥...

基隆女子墜6公尺下方溪床 消防員吊掛救援送醫

基隆市宋姓女子今天傍晚跌落大武崙溪的溪床，消防局獲報前往救援。因為溪床在河堤下方約6公尺，消防人員用吊掛方式，將她救上堤...

知名虛幣交易所疑遭駭「損失3億」 幣託急發聲明：資產安全無虞

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元；幣託稍早證實被駭客攻擊，強調多數資產存於冷錢包，資產安全...

影／門口遭人隨地便溺...屋主持球棒理論 雙雙被送辦

新北市板橋區47歲陳男因時常在新生街某屋門口便溺還破壞住戶物品，屋主發現後氣憤不已。前晚陳男騎腳踏車經過時被住戶發現，屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。