知名虛幣交易所疑遭駭「損失3億」 幣託急發聲明：資產安全無虞

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元，幣託發聲明證實被駭客攻擊。記者李奕昕／翻攝

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元；幣託稍早證實被駭客攻擊，強調多數資產存於冷錢包，資產安全無虞，用戶權益不受影響。警方未接獲報案，尚在了解狀況。

有區塊鏈專家網友撰文指出，幣託上月8日遭駭客攻擊，熱錢包價值1150萬美元（約台幣3億元）的虛幣失竊，駭客得手後拋售，透過混幣切斷資金來源連結，貼文也公布駭客使用錢包地址。

幣託（BitoPro）今傍晚5時許發布聲明表示，近期進行錢包系統升級與資產移轉作業，舊熱錢包在調度資金過程遭駭客攻擊，立即啟動緊急應變機制，第一時間將平台資產轉移至新錢包及阻斷駭客行為，並委託資安公司協助調查與追蹤線索。

聲明指出，平台虛擬資產儲備充足，用戶權益完全不受影響，事發至今用戶加值、提領、交易功能皆維持正常運作。

據指出，近日將公開新熱錢包地址供外界查驗，平台絕大多數資產長期儲存於無對外連線的冷錢包，未曾受影響，資產安全無虞；持續強化資安防護機制，提升錢包管理流程與監控能量，守護用戶資產安全。