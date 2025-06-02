影／門口遭人隨地便溺...屋主持球棒理論 雙雙被送辦

新北市板橋區47歲陳男因時常在新生街某屋門口便溺還破壞住戶物品，屋主發現後氣憤不已。前晚陳男騎腳踏車經過時被住戶發現，屋主溝通未果氣得持球棒出來揮舞，附近民眾發現報警。海山警獲報通知2人到案，詢後依社維法將2人送辦。

海山警今天接獲民眾報案，前天（5月31日）晚間8時許在新生街發現2名男子口角爭執，其中1人還持球棒揮舞，時隔1天後民眾報警。警方獲報調閱路口監視器調查，得知47歲陳男因時常在板橋區新生街1戶民宅前隨地便溺，還破壞住戶物品，讓屋主氣憤不已。

陳男前晚騎腳踏車再度經過該戶門口，屋主發現後上前溝通未果，氣得返家拿球棒出來揮舞並與陳男發生口角爭執，所幸雙方最後並未發生衝突。海山警今天下午通知陳男及屋主到案，詢後將依社維法第87條將2人移送新北地院簡易庭裁處。